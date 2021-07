Leichtathletik

Bayerische Meisterschaften: Läuferin Kerstin Hirscher darf gleich doppelt jubeln

Kerstin HIrscher, hier ein Archivbild, zeigte sich in Erding in starker Form und nahm gleich zwei Titel mit nach Hause.

Plus Die 32-Jährige Athletin aus Neusäß holt die Titel über 800 und 1500 Meter. Auch Brian Weisheit zeigt sich in starker Form. Eine Überraschung erlebt dagegen Laura Val im Speerwerfen.

Von Rainer Einfeldt

Augsburgs Leichtathleten glänzten bei den bayerischen Meisterschaften in Erding mit Titeln, persönlichen und Jahresbestleistungen sowie ausgezeichneten Platzierungen. Die Neusässerin Kerstin Hirscher ergänzte ihre Titelsammlung mit den Erfolgen über die 800 Meter in Jahresbestzeit von 2:11,11 Minuten und die 1500 Meter in 4:24,40 Minuten. „Bei den 800 Metern habe ich erst auf den letzten 300 Metern Gas gegeben und den Sieg locker herausgelaufen“, war die Ausbilderin bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn zufrieden. Das Double machte die 32-Jährige über die 1500 Meter (4:24,40 Minuten) perfekt. „Kerstin ist nach meinen Vorgaben die ersten 1000 Meter mitgelaufen und hat dann das Tempo angezogen. Wir sind rundum zufrieden“, sagte ihr Trainer Georg Kusterer.

