Lokalsport

vor 32 Min.

TC Augsburg setzt auf einen Grand-Slam-Sieger und Eigengewächse

Michael Feucht will mit dem TCA in der 2. Bundesliga bestehen.

Plus Am Sonntag (ab 11 Uhr) startet das Abenteuer 2. Bundesliga für den TC Augsburg mit dem Heimspiel gegen den TC Wolfsberg Pforzheim. Ein Mix aus jungen Wilden und routinierten Tennisprofis bildet das Team, das nur ein Ziel hat: den Klassenerhalt.

Von Robert Götz

Guillermo Garcia-Lopez 2011 war der Spanier die Nummer 23 in der Welt. Er erspielte bis heute 8,5 Millionen Dollar Preisgeld. Derzeit ist er Weltranglisten-284. Auf der Anlage am Siebentischwald spielte er 2019 bei den Schwaben Open. Am Sonntag wird er aber noch fehlen.

