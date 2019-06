vor 22 Min.

Maassen gibt bei seinem Heimrennen Gas

In Haunstetten wird das EM-Halbfinale im Seitenwagenfahren ausgetragen. Aber auch nationale Rennen im Einzelfahren sind geplant. Am Start stehen werden Jonas Wilke, Sarah Fischer und Danny Maassen (von links).

In der Speedwayszene ist der 25-Jährige ein bekanntes Gesicht. Dass er für den AMC Haunstetten Runden dreht, hat mit Liebe zu tun

Von Johannes Graf

Danny Maassen sagt über sich, er sei einer, der gerne quatscht. Wo er herkommt, würde man wohl auf Plattdeutsch „schnacken“ dazu sagen. Maassen stammt aus Weddingstedt, einer kleinen Gemeinde auf halber Strecke zwischen Hamburg und Flensburg. Dass es den 25-Jährigen ans andere Ende Deutschlands verschlagen hat, hat mit Romantik zu tun. „Der Liebe wegen“, sagt der junge Mann. Vor zwei Jahren haben sich Maassen und Sarah Bobinger kennengelernt: auf einer Motorsport-Veranstaltung in Haunstetten.

Maassen fährt Speedway. Und zwar derart schnell, dass er dem Nationalkader angehört und Deutschland auf Weltmeisterschaften vertritt. Er war noch ein Kind, als er erstmals auf einem Speedwaymotorrad saß. Weil sein Vater einen Motorradladen besaß, kam er früh mit PS in Kontakt. Wird Maassen nach dem Reiz seiner Sportart gefragt, muss der smarte Typ nicht lange überlegen. „Man fährt ohne Bremse mit hundert Stundenkilometer im Oval. Das bedeutet pures Adrenalin“, sagt Maassen mit leuchtenden Augen. Wie gefährlich das sein kann, musste der 25-Jährige Anfang Mai erfahren.

Beim Flutlichtrennen auf der Speedwaybahn in Moorwinkelsdamm stürzte der Fahrer, nachdem er mit dem Niederländer Henry van der Steen aneinandergestoßen war. Maassen wurde ordentlich durchgeschüttelt, hatte eine leichte Gehirnerschütterung, blaue Flecken und Hautabschürfungen. Kurz hielt er sich zur Kontrolle im Krankenhaus auf, pausiert hat er nicht.

Freundin Sarah Bobinger lässt sich von solchen Unfällen nicht nervös machen. Sie weiß, das ist Teil des Lebens ihres Freundes. Sie zuckt mit den Schultern, als sie sagt: „So habe ich ihn vor zwei Jahren kennengelernt.“ Zumindest gegen Ende des Jahres will es Maassen ruhiger angehen lassen, er und Bobinger erwarten ein Kind. Bei der Geburt wolle er dann doch dabei sein, sagt er und grinst. Bis dahin gibt er im Wortsinn Gas.

Der Norddeutsche mit dem trockenen Humor, inzwischen Vereinsmitglied des AMC Haunstetten, befindet sich mitten in der Saison. Allein im Monat Juni nimmt er an 20 Rennen teil. Die Statuten erlauben, in unterschiedlichen Ligen in unterschiedlichen Ländern zu fahren. Insgesamt sechs Vereinen gehört Maassen als Mitglied an, er dreht für Klubs aus Deutschland, Polen und Dänemark Runden auf seiner Rennmaschine, fährt in diversen Ligen und Meisterschaften mit. Unterstützt wird er von einem Mechanikerteam, das nach sieben Rennen das Gefährt komplett auseinanderbaut, um den Motor zu reinigen.

Als Grand-Prix-Fahrer bestreitet der werdende Vater mit dem Kurvenfahren einen Teil seines Lebensunterhalts. Während sich in Deutschland diese Art des Motorsports auf einzelne Standorte konzentriert und Zuschauer im niedrigen vierstelligen Bereich anzieht, strömen in Polen oder Dänemark Massen zu den Events. Maassen fährt vor bis zu 50000 Stadionbesuchern um den Sieg. Die Popularität und mediale Berichterstattung in anderen Ländern ermöglicht Maassen ein Dasein als Halbprofi. Über Sponsoren, Preis- und Startgelder bestreitet er einen Teil seines Lebensunterhalts, außerdem ist er für seine Geldgeber beruflich tätig.

Entscheidend in Maassens Sport: der Start. Läufe würden hier entschieden, meint der Rennfahrer. Wer vornewegfährt, kann seine Ideallinie wählen. Maassen hat sich zuletzt einige Gedanken gemacht, wie er sich den entscheidenden Vorteil verschaffen kann. Geholfen hat ihm dabei einer seiner Mechaniker, ein Däne. „Seitdem fliege ich aus dem Startblock“, sagt Maassen und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Verraten will er sein Erfolgsgeheimnis natürlich nicht.

Wenn Maassen Ende Juni in Haunstetten die Konkurrenz abhängen will, rücken andere Fahrer in den Mittelpunkt. Maassen sowie seine Vereinskameraden Jonas Wilke, 17, und Sarah Fischer, 15, können als lokale Fahrer im sandigen Oval ihr Können zeigen, finden sich aber im Rahmenprogramm wieder. Der Fokus liegt am Wochenende des 29./30. Juni auf dem EM-Halbfinale im Seitenwagenfahren. Der AMC Haunstetten hat als Veranstalter den Zuschlag bekommen, die internationale Spitzenklasse macht im Süden Augsburgs Halt.

Mit Fahrer Markus Brandhofer ist AMC-Mitglied Tim Scheunemann als deutscher Vizemeister bereits für das EM-Finale qualifiziert. Ein ruhiges Wochenende wird Scheunemann aber nicht verbringen. Erstmals übernimmt er die Rennleitung einer internationalen Speedwayveranstaltung.

