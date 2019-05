00:01 Uhr

Matchball für Schwaben

Ein Sieg reicht zum Klassenerhalt

Mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim FC Unterföhring haben die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg (12. Platz, 39 Punkte) einen Riesenschritt Richtung rettendes Ufer gemacht. Die Elf von Trainer Sören Dreßler hat den Vier-Punkte-Vorsprung vor dem 1. FC Sonthofen bewahrt und den Klassenerhalt nun in eigener Hand. Den ersten Matchball haben die Schwaben gegen den SV Pullach (Samstag, 14 Uhr).

Schwaben-Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier weiß um das Potenzial des nächsten Kontrahenten. „Pullach verfügt in Bestbesetzung über eine bärenstarke Mannschaft. Da einige Leistungsträger ausfallen, stehen unsere Chancen um einiges besser. Wir wollen vor eigenem Publikum den Klassenerhalt sicherstellen“, so Reitmeier.

Hinter dem designierten Aufsteiger Türkgücü-Ataspor München ist die Vizemeisterschaft, die auch Pullach anstrebt, noch offen. Torjäger Lukas Dotzler führt mit 20 Treffern die Torschützenliste der Bayernliga Süd an, ist aber wegen einer Roten Karte aus dem letzten Spiel gegen Schwabmünchen gesperrt.

Die Münchener Vorstädter sind bereits die sechste Spielzeit in Folge in der Bayernliga Süd vertreten. Wie in den Jahren davor haben sie keine Lizenz für die Regionalliga beantragt, da ein Aufstieg mit erhöhten Investitionen in die Infrastruktur verbunden wäre. (chw)

