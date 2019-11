02.11.2019

Max will nicht nur gegen Stars spielen

Im Sommer wollte sich der 26-jährige Profi des FC Augsburg einem Klub mit internationalen Ambitionen anschließen. Im Gespräch war unter anderem der nächste Gegner Schalke 04

Von Johannes Graf

Letztlich hätte sich ein Kreis geschlossen, alles hätte sich ineinander gefügt. Philipp Max und Schalke 04. Die Rückkehr zu jenem Klub, mit dem Vater Martin Max einst den Europapokal gewonnen hatte. Im Trikot des Revierklubs hatte Philipp Max 2014 als 20-Jähriger in der Bundesliga debütiert. Zudem besteht zwischen Max und seinem Jugendtrainer Norbert Elgert heute noch ein guter Kontakt.

Doch nichts wurde aus einem Transfer des Linksverteidigers vom FC Augsburg zu Schalke. Wenn die beiden Bundesligisten am Sonntag in Augsburg aufeinandertreffen (18 Uhr), wird Max das weiße FCA-Trikot tragen – nicht aber das königsblaue der Schalker.

Auch ein Wechsel zu einem anderen Klub kam nicht zustande, Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo wollte Max auf Leihbasis verpflichten, Interesse wurde darüber hinaus schon den Borussias aus Mönchengladbach und Dortmund nachgesagt. Womöglich zögerten potenzielle Käufer wegen der Ablösesumme, die der FCA fordern hätte können. Den Marktwert von Max taxiert das Branchenportal Transfermarkt.de derzeit auf 17 Millionen Euro.

Letztendlich musste sich Max damit begnügen, einmal mehr den Beginn einer Saison in Augsburg mitzuerleben. Zweifelsohne gibt es Schlimmeres, nur wünscht sich Max nichts sehnsüchtiger als einen Wechsel zu einem namhafteren Klub, der internationale Ambitionen hegt. Abstiegskampf mit Augsburg, das hat er schon zur Genüge erlebt.

Daher forcierte der Profi einen Transfer in der Sommerpause. In einem Interview hatte Max offensiv erklärt, der FCA solle ihm als jenes „Sprungbrett“ dienen, als welches er ihm versprochen worden sei. „Jeder Spieler will doch weiterkommen“, sagt Max nun dem Kicker. Im Interview wiederholte er seinen Wechselwunsch: „Der Traum, für einen großen Klub zu spielen, wird immer da sein.“

Als das Transferfenster Anfang September schloss, wirkte sich dies erleichternd für Max aus. Das ständige Hin und Her hatte den Blondschopf stärker beeinflusst, als er sich anfangs eingestehen wollte. Nach dem 2:1-Erfolg gegen Frankfurt, dem bislang einzigen Sieg in der laufenden Runde, äußerte sich Max im Stadionbauch der Arena erstmals zu jener Gefühlslage, in der er sich während der Transferphase befand. Die Wechselgebaren hatten beim Sohn des ehemaligen Profis Martin Max spürbar Spuren hinterlassen. „Es war eine beschissene Phase, das sage ich ganz ehrlich“, betonte Max. Mit dieser Situation musste er lernen umzugehen, gestand er.

Ein Stück weit zog er sich auch deshalb aus dem Mannschaftsrat zurück und ließ anderen den Vortritt. Er wollte sich ausschließlich auf seine Leistung konzentrieren können, „wieder zu sich selbst finden“, wie er es nennt. Froh ist er nun, sich für ein paar Monate vollkommen dem Fußball widmen zu können. Und dem Heimspiel gegen Schalke.

Dass er im Sommer dort als Kandidat für die Position des Linksverteidigers gehandelt wurde, schiebt er nun beiseite. Max: „Die Spekulation lag ja nahe. Aber diese Spekulationen sind vorbei. Jetzt freue ich mich auf Sonntag. Gegen Schalke zu spielen ist für mich immer schön und besonders.“ Die Eltern des Profis werden am Sonntag im Stadion sein. Werden vor Ort beobachten, ob sich der abgeworfene Ballast des Wechselgezerres positiv auf die Leistung ihres Sohnes bemerkbar macht. Max knüpft offensiv nicht mehr an die Leistungen während der Saison 2017/18 an, als er europaweit mit den besten Scorerwerten eines Linksverteidigers auf sich aufmerksam machte. Grund für seinen gebremsten Offensivdrang: Max konzentriert sich verstärkt auf stabiles Verteidigen, bei dem ihm in der Vergangenheit mitunter Konstanz fehlte.

Während er früher jeden Umschaltmoment nutzte, um sich in den Angriff einzuschalten, geht er nun bedeutend weniger Risiko ein – ganz im Sinne seines Trainers Martin Schmidt. Dieser sieht die Entwicklung des Spielers positiv, wenn er sagt: „Er wird von Spiel zu Spiel stärker und ist eine wichtige Person für uns auf dem Platz.“

Max ist inzwischen 26 Jahre alt, sein Vertrag läuft bis Sommer 2022. Dass er diesen erfüllt, ist dennoch ungewiss. Im Winter, spätestens aber im Sommer dürfte erneut über einen Abgang des Linksverteidigers spekuliert werden. Darauf vorbereitet hat sich der FCA längst. Im Sommer holte der Bundesligist den Brasilianer Iago und den Dänen Mads Pedersen.

