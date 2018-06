„Mehr Wind ist spaßiger“

vor 43 Min.

Von Volker Göbner

Mit einem starken Finalrennen haben sich Simon Diesch und sein Augsburger Vorschoter Philipp Autenrieth (Bayerischer Yacht-Club) bei der Kieler Woche in der olympischen 470er-Jolle noch auf Rang sechs verbessert. Unter den 48 Teams war die komplette Weltelite vertreten. In den neun Rennen vor dem abschließenden „Medal race“ segelten Diesch/Autenrieth zum Auftakt und zum Schluss jeweils einen Laufsieg. Jeden Tag brachten sie ein weiteres Top-Ergebnis ins Ziel. In der zweiten Wettfahrt eines jeden Tages lief es meistens mittelprächtig. Einmal kassierten sie eine Disqualifikation wegen Frühstarts, die sie jedoch streichen konnten.

Sieger wurden der mehrfache Olympiamedaillengewinner Mathew Belcher und Will Ryan aus Australien, die im Medal Race noch die bis dahin führenden, frischgebackenen Europameister Anton Dahlberg/Fredrik Bergström (Schweden) noch abfangen konnten und auf den zweiten Rang verwiesen. Diesch/Autenrieth waren vor diesem Abschlussrennen, in dem nur die bis dahin zehn bestplatzierten Teams segeln, noch auf Rang acht. Doch ein vierter Platz im Ziel brachte sie im Endergebnis um zwei Plätze nach vorne und so beendeten sie die Kieler Woche auf Rang sechs. In die ersten acht Plätze der 470er-Herren segelten acht verschiedene Nationen.

Auf der Ostsee herrschte diesmal echtes „Kieler-Woche-Wetter“: Kalt, nass und windig. Mehrere Fronten brachten auch den Zeitplan durcheinander. „Mehr Wind liegt uns mehr und ist einfach spaßiger, auch wenn wir im Winter mehr bei Schwachwind trainiert haben“, blickte Philipp Autenrieth auf die fünf Regattatage zurück. „Wir haben trotz guter Starts zu viel liegen lassen. Aber es ist ein guter Test für die Worlds in Aarhus, denn aus der Weltspitze fehlten nur ein, zwei Teams. Daher war es ein echtes Kräftemessen auf WM-Niveau“, so Autenrieth. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft aller olympischen Segelklassen Anfang August im nicht weit von Kiel entfernten dänischen Aarhus waren deutlich mehr Top-Mannschaften bei der Kieler Woche am Start als in den Vorjahren.

Auf Rang 24 segelte Philipp Autenrieths Bruder Julian, der mit dem Berliner Steuermann Jasper Wagner auch wieder im 470er aktiv ist. Die beiden Augsburger Brüder waren bei ihrer gemeinsamen Olympia-Kampagne für die Spiele von Rio 2016 nur zweites deutsches Team – und gingen danach getrennte seglerische Wege.

Kieler Woche, 470er Men (9 WF + MR, 48 Teams) 1. Mathew Belcher/Will Ryan (AUS) 26 P.; 2. Anton Dahlberg/Fredrik Bergström (SWE) 37 P.; 3. Kevin Peponnet und Jeremia Mion (FRA) 44 P.; ... 6. Simon Diesch/Philipp Autenrieth (WYC/BayYC) 64 P.; 13. Malte Winkel/Matti Cipra (SYC/PWSV); 24. Jasper Wagner/Julian Autenrieth (VSaW/BayYC)

