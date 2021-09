Motorsport

vor 16 Min.

Schwerer Unfall überschattet Haunstetter Sandbahnrennen

Plus Die Veranstaltung im Haunstetter Stadion wird abgebrochen, als ein Seitenwagen-Gespann außer Kontrolle gerät und drei Steckenfunktionäre teils schwer verletzt werden. Die Veranstalter vom AMCH sind geschockt.

Von Andrea Bogenreuther

Auch am Tag danach sitzt der Schock noch tief bei Erich Scheunemann, dem Vorsitzenden des Automobil- und Motorsportclubs Haunstetten (AMCH). Zumindest aber kann er ein bisschen Entwarnung geben, was die Folgen des schweren Unfalls betrifft, der am Sonntagnachmittag zum Abbruch des traditionellen Sandbahnrennens führte. Ein Fahrer hatte die Kontrolle über sein Seitenwagen-Gespann verloren, war auf die Innenbahn geraten, hatte dort drei Streckenfunktionäre erwischt und zum teil schwer verletzt.

