FCA-Urgestein Helmut Leihe ist überraschend verstorben

Erfahrener Fußballer und Trainer verstirbt völlig überraschend im Alter von 71 Jahren.

Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Der ehemalige Fußballer und Trainer Helmut Leihe ist tot. Er verstarb überraschend im Alter von 71 Jahren. Der beruflich als Hauptschullehrer tätige Sportler, der in Thierhaupten wohnte, war ein Kind der Augsburger Fußballfusion. Er spielte 1969 bei der Geburtsstunde des FC Augsburg, stand beim ersten Pflichtspiel des Vereins, der 0:3-Niederlage im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg, auf dem Rasen. Zusammen mit Teamkollegen wie Heiner Schuhmann, Walter Schwab oder Kurt Haseneder wechselte er vom TSV Schwaben zum FCA.

Helmut Leihe war FCA-Teamkollege von Alwin Fink

Doch die ersten Jahre nach dem Zusammenschluss wurden zu einer Achterbahnfahrt. Mal ging es rauf, mal runter. In der Saison 1972/73 kam Leihe auf 32 Einsätze, trotzdem verließ er den Verein und wechselte an die Schillstraße zur TSG Augsburg. „ Er war sehr ehrgeizig“, erinnert sich sein damaliger FCA-Teamkollege Alwin Fink an die gemeinsamen Zeiten in Oberhausen. Fink und Leihe gingen nicht nur gemeinsam auf das Fugger-Gymnasium, sondern ergriffen auch beide den Lehrerberuf. Der Kontakt ist nie abgerissen.

Spielertrainer beim TSV Meitingen und Assistent von Helmut Riedl, Manfred Paula oder Günter Bayer

Nach Ende seiner aktiven Zeit versuchte sich Leihe zunächst beim TSV Meitingen als Spielertrainer und „unterrichtete“ später junge Kicker bei etlichen Klubs als Trainer und Co-Trainer. Er arbeitete viele Jahre als Coach beim TSV Aindling. Trainierte die erste Mannschaft der Lechrainer in der damals drittklassigen Bayernliga, war einige Zeit Assistent der Übungsleiter Manfred Paula, Helmut Riedl, Torsten Just oder Günter Bayer. Leihe war sich auch nicht zu schade, ins zweite Glied zu rücken.

In Aindling kümmerte er sich auch um die Reserve und die U19-Junioren. Als Chefcoach war er u.a. beim SV Thierhaupten, SC Griesbeckerzell und TSV Hollenbach tätig. Seine letzte Station war wieder im Nachwuchsbereich. Beim FC Stätzling arbeitete er als Ausbilder bei den U17- und U18-Junioren.

