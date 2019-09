00:02 Uhr

Nächste Niederlage

Seit acht Regionalliga-Spielen wartet die Bundesligareserve des FCA auf einen Erfolg

Die zweite Mannschaft des FC Augsburg wartet in der Fußball Regionalliga Bayern weiter auf den dritten Saisonsieg. Beim SV Wacker Burghausen verlor das Team von Trainer Sepp Steinberger mit 2:3 und rutschte auf einen Relegationsplatz ab. Seinen Einstand beim FCA feierte in der Wacker-Arena Joseph Ganda, der zuletzt bei Hapoel Tel Aviv unter Vertrag stand und gleich einen Treffer erzielte. Steinberger zeigte sich nach der Partie enttäuscht: „Die mangelnde Chancenverwertung in der Offensive und die zu einfachen Gegentore machen es uns schwer, Spiele zu gewinnen.“

Mitte der ersten Hälfte hatten die Gäste Pech, als Ganda im Wacker-Strafraum zu Fall gebracht wurde, die Pfeife von Schiedsrichterin Angelika Söder jedoch stumm blieb. Auf der Gegenseite traf Andrija Bosnjak aus 25 Metern zur Burghauser Führung. Nach Wiederanpfiff gelang den Gästen schnell eine Antwort. Einen präzisen Pass von Hendrik Hofgärtner vollendete Kilian Jakob zum Ausgleich (50.). Die Augsburger drängten nun auf die Führung, Maurice Malones Schuss wurde auf der Linie abgewehrt. Mehr Glück hatten die Gastgeber, als Sammy Ammari den Ball zum 2:1 in die Maschen schob (61.). Der Burghausener Torjäger erhöhte auch auf 3:1 (73.). Die Gäste steckten aber nicht auf. Neuzugang Ganda verkürzte auf 2:3 (82.). (oll/pm)

Augsburg Witetschek – Lobenhofer (78. Chon) Jürgensen, Schuster (74. Petkov), Lannert – Pöllner (65. Nappo), Hofgärtner – Jakob, Russo – Malone, Ganda

Tore 1:0 Bosnjak (37.), 1:1 Jakob (50.), 2:1 Ammari (61.), 3:1 Ammari (73.), 3:2 Ganda (82.) Zuschauer 715

