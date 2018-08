vor 34 Min.

Offensiv verstärkt Lokalsport

TSV Schwaben verpflichtet Silas Seitz vom FCA II. Am Freitag Punktspiel in Rain

Eine schwere Aufgabe hat Fußball-Bayernligist TSV Schwaben Augsburg am Freitagabend (Anpfiff 18.15 Uhr) beim TSV Rain zu absolvieren. Schließlich dürften die Gastgeber zum einen noch beseelt sein vom 3:0-Erfolg am Sonntag gegen den Tabellenführer Schwabmünchen und vom Pokal-Sieg am Dienstagabend, bei dem sie den Regionalligisten VfB Eichstätt mit 5:4 nach Elfmeterschießen besiegt haben. Am Freitag steht nun wieder Liga-Alltag an – und da stehen die Rainer mit 12 Punkten derzeit nicht besonders viel besser im Mittelfeld als die Schwaben (11 Punkte).

Trotz der Doppelbelastung fürchtet Schwabens Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier, dass die Rainer ziemlich ausgeschlafen antreten werden. „Sie haben den Pokal bis auf einen Spieler komplett mit einer B-Mannschaft gespielt. Ich denke, da wird am Freitag keiner körperliche Defizite haben, sondern es wird sehr schwer für uns.“ Auch wenn am Mittwoch die Offensivabteilung der Schwaben noch einmal verstärkt worden ist. Vom Regionalligisten FC Augsburg II wechselte der junge Angreifer Silas Seitz zu den Violetten. In der Bundesliga-Reserve hatte der 19-Jährige in der laufenden Saison 2018/2019 noch keinen einzigen Einsatz zu verzeichnen. Ein Grund, sich nun für den TSV Schwaben zu entscheiden. „Für die Jungs ist es so wichtig, dass sie Spielpraxis bekommen. Beim FCA hat es für ihn nicht mehr so gepasst, dass er nun lieber den Schritt zurückgegangen ist“, sagt Reitmeier. Seit 2014 durchlief Seitz die Jugendmannschaften des FC Augsburg, nun entschied er sich für die besseren Perspektiven beim Bayernligisten. Allerdings wird Seitz am Freitag beim Gastspiel in Rain noch im Urlaub weilen.

Sollte das Team um Cheftrainer Sören Dreßler ähnlich gut auftreten wie zuletzt beim 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Sonthofen, wäre vielleicht auch in Rain etwas Zählbares drin. „Über einen Punkt wäre ich schon froh“, sagt Abteilungsleiter Reitmeier. (klan)

