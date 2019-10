vor 47 Min.

Optimale Bedingungen beim TC Schießgraben

Der Tennis-Club kann seine neuen Hallenplätze schon ein paar Wochen vor der offiziellen Eröffnung nutzen. Damit liegen zwei Jahre anstrengende Arbeit hinter den Bauherren. Auch die Kosten blieben im Rahmen

Von Robert Götz

Die offizielle Eröffnung der neuen Vierfach-Tennishalle des TC Schießgraben hat Roland Odörfer und sein Führungsteam erst auf den 7. Dezember terminiert, doch schon seit ein paar Tagen können die Winterabonnenten die vier Plätze nützen. Der Vorsitzende des Tennisklubs spielt mit seiner Frau Tea Caric-Odörfer immer am Donnerstag-nachmittag. Die erste Stunde hat er besonders genossen: „Es hat richtig Spaß gemacht.“ Das Licht und die Akustik seien toll. Zwei Jahre Stress und viel Arbeit liegen hinter ihm und seinen Mitstreitern.

2017 hatte der TC Schießgraben mit den Planungen begonnen, die maroden Hallen am Eingang der Anlage an der Stadionstraße durch eine moderne, energiesparende Halle zu ersetzen. „Wir haben unseren Zeitplan eingehalten“, freut sich Odörfer. „So ein Hallenbau ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Der TC Schießgraben hat sich den langen Weg gut eingeteilt. Zwar muss das Umkleidegebäude noch fertiggestellt werden, was Mitte Dezember erledigt sein soll. Zudem fehlen noch die Außenanlagen, doch anders als beim TC Augsburg kann auf den Plätzen schon gespielt werden. Während man beim TCA nach Verzögerungen hofft, im Januar die Sechsfach-Halle in Betrieb nehmen zu können.

Ein Riesenschritt nach vorne

Klar, die Halle des TC Schießgraben ist keine so außergewöhnliche Konstruktion wie die des TCA. Klar, der TC Schießgraben hatte keinen so schwierigen Untergrund wie der TCA, wo das Grundwasser dicht unter der Oberfläche steht. Die Schießgraben-Verantwortlichen haben aber augenscheinlich auch ihre Hausaufgaben besser gemacht. Odörfer sagt: „Natürlich gab es das eine oder andere Problemchen. Aber ich habe ein klasse Team in unserem Lenkungsausschuss, und ich bin heilfroh, dass wir mit Claudia Müller vom Architekturbüro 3+ eine tolle Architektin im Verein haben.“ Auch die Kosten hat Odörfer im Griff: „Die Halle kostet wie geplant zwischen 2,4 und 2,5 Millionen Euro. Dazu kommt dann noch die Außenanlage.“

Roland Odörfer sieht nun seinen Verein fit für die Zukunft: „Von zwölf Monaten im Jahr spielt man sieben in der Halle. Da haben wir jetzt optimale Bedingungen.“ Für die Attraktivität des Klubs sei es ein Riesenschritt nach vorne. Auch so ist Odörfer mit der steigenden Mitgliederzahl zufrieden. „Wir stehen bei 570 Mitglieder, das sind zehn Prozent mehr als vor einem Jahr.“

