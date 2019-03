vor 22 Min.

Panther kämpfen wie ein Wolfsrudel

Dem 7:1-Sieg im ersten Duell des Play-off-Viertelfinales folgt ein vielstimmiger Chor derer, die vor Übermut warnen. Für Aufsehen sorgte eine Massenschlägerei gegen Ende des Spiels

Von Andreas Kornes

Zu später Stunde schlenderte Brady Lamb am Dienstagabend entspannt durch die Katakomben des Curt-Frenzel-Stadions. In der Kabine hatten die Panther direkt nach dem Heimspiel gegen Düsseldorf gegessen, um die Kohlenhydratspeicher schnell wieder aufzufüllen. Ausreichend Zeit, die Gemüter wieder zu beruhigen nach dem rauschhaften 7:1-Sieg zum Start in die Play-offs gegen die DEG. Nur ein breites Grinsen im Gesicht von Lamb war übrig geblieben, als er damit begann, das Geschehene zu analysieren. „Wir sind mit sehr viel Energie aus der Kabine gekommen. Und unsere Defensive hat ausgezeichnet gearbeitet“, sagte der Verteidiger. Um dann sofort das zu sagen, was am Dienstagabend alle sagten: „Es war ein großer Sieg, aber am Freitag geht es wieder bei null los.“

Diese Botschaft gab es in diversen Varianten zu hören. „Nicht zu hoch fliegen, wenn es gut läuft. Nicht zu tief stürzen, wenn es mal nicht so klappt“, formulierte es Christoph Ullmann. Der Ex-Mannheimer hat mit jetzt 97 Play-off-Spielen die größte Erfahrung im Panther-Kader. Sein Kollege Henry Haase, der im vergangenen Jahr noch in Düsseldorf unter Vertrag stand, warnte ebenfalls vor Übermut. „Wir müssen jetzt einfach ganz normal weitermachen und am Freitag in Düsseldorf den nächsten Sieg holen.“

Dort allerdings dürften die Panther auf einen besser vorbereiteten Gegner treffen. Am Dienstag wirkten viele Spieler der DEG überrascht von der aggressiven Spielweise der Hausherren. „Wir haben ihnen keine Hoffnung gegeben. Immer wenn sie was probiert haben, haben wir es mit unserer Aggressivität gleich wieder zerstört. Keiner hat bei uns zurückgesteckt“, sagte Haase. Das wurde besonders in den letzten Minuten des Spiels augenfällig, als dieses längst entschieden war, plötzlich aber in eine Massenschlägerei eskalierte. Auslöser war ein Foul des gebürtigen Augsburgers Patrick Buzas an Patrick McNeill. Danach ging es wild zu und beide Strafbänke füllten sich. Aufseiten der DEG gingen sogar die Sitzplätze aus. Insgesamt 150 Strafminuten verteilten die Schiedsrichter. „Düsseldorf wollte uns ein bisschen aus der Ruhe bringen für das nächste Spiel. Aber das haben wir ganz gut geklärt“, sagte Haase.

Lamb, der sich munter ins Getümmel gestürzt hatte, berichtete aus erster Hand: „Es war eines dieser Spiele, an dessen Ende einige auf dem Eis ziemlich schlecht gelaunt sind. Als es dann diesen Check gab, waren wir nicht damit einverstanden. Wir verteidigen uns gegenseitig.“ Lamb verglich das mit der Mentalität eines Wolfsrudels. „Jeder stürzt sich da rein und will dem anderen helfen. Genau diese Einstellung brauchst du, vor allem in den Play-offs.“

Etwas weniger blumig formulierte es Daniel Schmölz: „Das ist eben Play-off-Eishockey.“ Der Füssener verbrachte die letzten Minuten des Spiels ebenfalls auf der Strafbank, hatte zuvor aber mit dem vorentscheidenden Treffer zum 3:0 großen Anteil am Sieg. Seine treffende Analyse: „Wir haben die nicht ins Spiel kommen lassen. Waren hart vor unserem Tor, waren hart vor deren Tor und haben die Dinger reingehauen.“

Dieses Erfolgsrezept soll auch am Freitag ab 19.30 Uhr angewendet werden, wenn das zweite Spiel der Serie ansteht. Schmölz: „Wir haben viel Selbstvertrauen und wollen den zweiten Sieg.“

