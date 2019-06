vor 20 Min.

Philipp Max hat sich getraut

FCA-Spieler heiratete in Augsburg seine Verlobte Annabell

FCA-Spieler Philipp Max hat am Donnerstag einen Volltreffer der ganz besonderen Art gelandet: Im Augsburger Standesamt in der Maximilianstraße heiratete der 25-jährige Linksverteidiger seine langjährige Freundin Annabell. Danach wurde im kleinen Kreis gefeiert: In einem italienischen Restaurant wurde auf die Hochzeit angestoßen. Die große Feier mit kirchlicher Trauung soll im kommenden Jahr folgen.

Beide teilten auf Instagram ihre Freude: Annabell postete ein Bild einer Champagnerflasche, danach gab es Nahaufnahmen der Ringe und der mehrstöckigen Hochzeitstorte zu bestaunen.

Schon die Verlobung der beiden war romantisch: Während der Winterpause machte Max seiner Annabell während des Dubai-Urlaubs einen Antrag. Das Bild, das beide damals auf dem sozialen Netzwerk veröffentlichten, zeigte zwei brennende Herzen in der Wüste.

Ob Philipp Max die kirchliche Hochzeit als FCA-Spieler feiern wird – das ist derzeit alles andere als klar. Der Verteidiger kündigte vor kurzem an, das Gespräch mit den Verantwortlichen des FC Augsburg suchen zu wollen. Hintergrund: Max will mit den Verantwortlichen des FCA über einen Wechsel zu einem größeren Klub sprechen.

