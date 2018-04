vor 21 Min.

Platzverweis für Trenks Spielertrainer Lokalsport

Kreisklassist weiterhin in großer Abstiegsgefahr. Und am Sonntag ist man Außenseiter

Hochspannung herrscht vor dem Spitzenspiel der Kreisklasse Augsburg-Mitte am Sonntag (15 Uhr) auf dem Stadtwerke Platz. Dort hat der Tabellenzweite Suryoye den noch Spitzenreiter TSV Firnhaberau zu Gast und will selbst die Tabellenführung übernehmen. Auf Punktverluste der Konkurrenten wartet der auf Rang drei zurückgefallene TSV Pfersee der am Sonntag (10.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten SV Gold-Blau antritt.

Weiter in großer Abstiegsgefahr schwebt der KSV Trenk nach der Niederlage beim Schlusslicht SV Mering, entsprechend blank lagen in diesem Spiel die Nerven. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet Trenk den SV Ottmaring. In der Kreisklasse Nordwest feierte die SpVgg Bärenkeller ein 6:1 (4:1) beim FC Langweid.

(1:0): Ein bitterer Tag für den abstiegsbedrohten KSV Trenk. Die Niederlage beim Schlusslicht SV Mering II tut sehr weh, denn nur Mario Krnezic erzielte den Ehrentreffer (71.). Dazu wurde es in der Schlussphase hektisch. Nachdem Oliver Filipovic bereits in der 50. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, kassierten in der 90. Minute Luka Kutlasa die Gelb-Rote Karte und Spielertrainer Jeton Gocaj die Rote Karte. Damit beendete Trenk die Begegnung mit acht Spielern. Am Sonntag ist das Trenk-Team Außenseiter gegen Ottmaring.

(0:0): Viel Mühe hatte der Tabellenzweite Suryoye um die drei Punkte in Merching zu erkämpfen. Für Trainer Rasit Ciftcibasi und seine Schützlinge war der Sieg ungeheuer wichtig, denn am Sonntag kann man mit einem weiteren Erfolg im Schlagerspiel gegen Firnhaberau selbst die Spitze übernehmen. Das es zum Erfolg gegen kampfstarke Merchinger zum Sieg reichte, dafür sorgte Torjäger Ayhan Kara-Idris mit dem Tor des Tages (59.) und seinem elften Saisontreffer. Am Sonntag müssen sich die Suryoye Torjäger Kara-Idris und Matay Demir gegen Firnhaberaus Alexander Schaller (traf zweimal am vergangenen Sonntag), Markus Hubertus und Erik Gnand-Nemeth behaupten. Da knistert es förmlich vor Spannung.

(0:1): Für Pfersee war es ein gebrauchter Tag gegen das Team aus Kissing, das sich über den Siegtreffer von Markus Horak (31.) freute. „Bei uns lief nichts zusammen. Aber wir geben den Kampf um einen der ersten beiden Plätze nicht auf“, so ein enttäuschter Spielertrainer Marco Staudenmaier. Er hat seinen Torjäger Max Spahn nicht mehr zur Verfügung. „Der machte in Augsburg seinen Master an der Universität und ist nun wieder in Aachen. Er kommt nur noch zu den wichtigsten Spielen“, so Staudenmaier, der auch auf Raphael Mader und den verletzten Jonathan Bommas verzichten musste. Abteilungsleiter Metin Sen hofft auf eine Trendwende am Sonntag beim Tabellenvorletzten Gold-Blau.

(1:4): Den zweiten Sieg in Folge verbuchte Trainer Ferdinand Totterer mit Bärenkeller. Torjäger Matthias Lang traf in der ersten Halbzeit gleich dreimal (2./27. und 38. Minute). Bei einem Gegentreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter besorgte Benedikt Hoffmann in der 54. Minute noch das 4:1 vor der Halbzeit. Salvatore Blasco (58.) und Emanuel Henke (80.) legten zum 6:1 Endstand nach. Langweid hatte sich noch durch eine Gelb-Rote Karte für Jürgen Andorf (80.) geschwächt. Am Sonntag heißt es, gegen den Tabellendritten TSV Täfertingen zu bestehen. (AZ)

