Profis wählen Max in ihre beste Elf

Mit seinen guten Leistungen hat Philipp Max bei seinen Profikollegen einen guten Eindruck hinterlassen. Die Vereinigung der Vertragsfußballspieler wählte den 24-Jährigen in ihre Saisonelf.

Erstmals berücksichtigt die Vereinigung der Vertragsfußballspieler in ihrer Saisonauswahl einen Profi

Von Johannes Graf

Wenn am Ende eines Jahres oder einer Spielzeit die besten Fußballer gekürt werden, geben meist diverse Experten ihre Meinung ab. Anhand ihrer Beobachtungen bilden sie sich ein Urteil, aus einer Außensicht heraus. Womöglich eine der ehrlichsten Auszeichnungen verbirgt sich allerdings dahinter, wenn die Profis selbst ihre Besten wählen. Die Vereinigung der Vertragsfußballspieler, kurz VDV, hat ihr Votum abgegeben. Erstmals findet sich dabei ein Profi des FC Augsburg in der besten Elf: Linksverteidiger Philipp Max.

Wie in der vergangenen Saison votierten die Profis erneut für den Polen Robert Lewandowski als den besten Spieler. Einmal mehr hat er während einer Saison gezeigt, über welche Fähigkeiten er vor des Gegners Tor verfügt. 29 Treffer erzielte der 29-jährige Ausnahmestürmer in 30 Begegnungen und sicherte sich die Torjägerkanone. Dass Lewandowski in den entscheidenden Champions-League-Spielen enttäuschte und derzeit wegen seines provozierten Vereinswechsels kritisch gesehen wird, beeinflusste die Wahl der Profis wohl weniger.

Seit 20 Jahren zeichnet die Vereinigung der Vertragsspieler nach einer Runde den aus ihrer Sicht herausragenden Kicker aus. Im Jahr 1998 war das Bayerns damaliger Torwart Oliver Kahn, der inzwischen selbst als TV-Experte über Berufskollegen urteilt. Die VDV hat über die Jahre weitere Auszeichnungen eingeführt. Seit zehn Jahren wird die beste Elf gewählt, seit neun Jahren kommen zudem Newcomer und Trainer zu Ehren.

Protagonisten aus dem Lager des FC Augsburg fanden sich bisher eher selten. Wobei sich die außergewöhnliche Spielzeit 2013/14 des Augsburger Bundesligisten in der Wahl der VDV auswirkte. André Hahn erzielte damals zwölf Treffer für den FCA und trug maßgeblich zur direkten Qualifikation für den Europapokal bei. Danach wechselte er zu Borussia Mönchengladbach. Ab der kommenden Saison spielt Hahn wieder für den FCA, er ist einer der bisherigen drei Neuzugänge.

Vor vier Jahren zeichnete die VDV mit Markus Weinzierl zudem einen Augsburger Mitarbeiter als besten Trainer aus. Bester Newcomer der abgelaufenen Saison war der Leverkusener Leon Bailey, zum Trainer der Saison kürte die VDV diesmal den Münchner Meistertrainer Jupp Heynckes.

In die beste Elf wurde vor Philipp Max noch kein FCA-Profi gewählt. FCA-Trainer Manuel Baum und Sportgeschäftsführer Stefan Reuter erklärten Max wiederholt zu einem der besten Linksverteidiger der Bundesliga. Der 24-Jährige hat sich allein seiner Vorlagen wegen in der vergangenen Saison in den Vordergrund gespielt. 13 Treffer bereitete er vor, obwohl er nominell als Linksverteidiger agierte. Darüber hinaus erzielte er zwei Treffer selbst. Die VDV-Mitglieder bestätigten den guten Gesamteindruck, sie stuften Max letztlich höher ein als den Kölner Jonas Hector oder den Berliner Marvin Plattenhardt, die ebenfalls auf der linken Spielfeldseite ihrer Arbeit nachgehen. Beide fahren zur Weltmeisterschaft nach Russland, während Max weiter auf eine Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw wartet.

Um seine Chancen auf eine DFB-Nominierung zu erhöhen, liegt ein Vereinswechsel von Max im Sommer nahe. Wiederholt wird der Außenverteidiger mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht, unter anderem sollen sogar Paris St. Germain und dessen deutscher Trainer Thomas Tuchel Interesse bekundet haben.

Wenig überraschend finden sich in der VDV-Elf der Saison 2017/18 etliche Profis des FC Bayern München. Mit Sven Ulreich, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Javi Martinez, James Rodriguez, Thomas Müller und Lewandowski stellt der deutsche Meister das Gros der Auswahl. Ergänzt wird diese durch Max, Naldo (Schalke 04), Leon Bailey (Leverkusen) und Naby Keita (Leipzig).

Mitglieder der Spielervereinigung können ausschließlich Personen werden, die als Fußballspieler in den Profiligen angestellt sind. Ämter inne haben unter anderem die beiden Ex-Profis Carsten Ramelow und Christoph Metzelder als Vizepräsidenten. Der elfköpfige Spielerrat der VDV setzt sich aus bezahlten Kickern von einer ersten Liga bis hin zur viertklassigen Regionalliga zusammen. Den FC Augsburg vertritt in diesem Gremium Torhüter Andreas Luthe.

