Georg Zimmermann fährt bis kurz vor dem Ziel im Gelben Trikot

Plus Der Neusäßer Radprofi überrascht bei der Tour de l’Ain. Der 23-Jährige gewinnt eine Etappe und verpasst den Gesamtsieg nur knapp.

Es war der vorletzte Anstieg auf der letzten Etappe der Tour de l’Ain. Georg Zimmermann hatte am Tag zuvor mit seinem ersten Etappensieg als Profi das Gelbe Trikot des Gesamtführenden übernommen. Jetzt wollte der Neusässer, der bei den E-Racers Augsburg groß wurde, mehr. Seinen ersten Gesamtsieg bei einer Rundfahrt, seit er 2020 im WorldTour-Team CCC seinen ersten richtigen Profivertrag unterschrieben hat.