Radsport

vor 31 Min.

Georg Zimmermann sprintet zur Tour de France

Plus Radprofi Georg Zimmermann ärgert mit seinem Teamkollegen Jonas Koch vom Radstall Intermarche die übermächtigen Gegner von Bora-hansgrohe. Der Lohn ist die Frankreich-Rundfahrt.

Von Robert Götz

Eines war Georg Zimmermann kurz vor der Zieleinfahrt klar: Platz drei wollte er sich bei den deutschen Straßenrad-Meisterschaften nicht mehr nehmen lassen. Sieger Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) und Zimmermanns Team-Kollege Jonas Koch, der auf Schachmann am Ende 1:06 Minuten Rückstand hatte, waren schon im Ziel, doch den Platz auf dem Podium wollte Zimmermann unbedingt. Das gelang, er wurde Dritter. Die große Belohnung folgte am Montag: Der 23-jährige Neusässer Radprofi wurde von seinem Team Intermarché-Wanty-Gobert erstmals für die Tour de France nominiert, die an diesem Samstag beginnt. „Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, freute sich Zimmermann.

Themen folgen