Nach Deutschlandtour: Radprofi Georg Zimmermann ist in Feierlaune

Plus Der 23-jährige Radprofi aus Neusäß wird bei der Deutschlandtour Fünfter und gewinnt damit das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Für Marco Brenner läuft es nicht ganz so gut.

Die Abschlusszeremonie der Deutschlandtour war für Georg Zimmermann noch etwas ungewohnt. Als auf dem Podium Sieger Niklas Politt im roten Trikot gefeiert wurde, stand Zimmermann mit dem großen Bierglas des Sponsors in der Hand etwas ratlos herum. Der 23-jährige Neusässer hatte das bei den jungen Radprofis begehrte Weiße Trikot errungen, die Auszeichnung für den besten Nachwuchsfahrer – sein bisher größter Erfolg.