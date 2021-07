Radsport

Nach den Alpen gibt es Burger: Wie Georg Zimmermann die Tour de France erlebt

Bei Regen und Kälte hatte Georg Zimmermann (li.) am Hinterrad des Österreichers Michael Gogl nur einen Wunsch: das Ziel in Tignes zu erreichen. Es gelang.

Plus Der Neusässer Georg Zimmermann quälte sich bei Regen und Kälte am Sonntag bei der Tour de France durch die Alpen. Nach diesen Strapazen war dem Radprofi vom Team Intermarche der Ernährungsplan egal.

Von Robert Götz

Eigentlich achtet Georg Zimmermann sehr genau auf seine Ernährung. Als Radprofi ist das auch notwendig, gerade wenn man wie der 23-jährige Neusässer gerade seine erste Tour de France absolviert. Nudeln und Reis, also kohlehydrat- und proteinreiche Kost, vom Teamkoch kommt da nach den Etappen meist auf den Teller. Doch am Sonntagabend war das Zimmermann im Hotel hoch oben im französischen Skiort Tignes egal. Er orderte sich in der Hotelküche einen Burger. „Ich brauchte eine mentale Erholung und konnte den Reis und die Nudeln nicht mehr sehen.“

