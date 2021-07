Tour de France: Georg Zimmermann ist erschöpft, aber immer noch angriffslustig

Plus Auch Georg Zimmermann ist nach zwei Wochen Tour de France von den Strapazen gezeichnet. Doch auf dem Weg nach Paris versucht er noch ein Zeichen zu setzen.

Zwei Wochen Tour de France liegen hinter Georg Zimmermann. Zum ersten Mal nimmt der 23-jährige Radprofi von Intermarché an der berühmtesten Rundfahrt der Welt teil. Zum 108. Mal wird sie ausgetragen, und sie macht ihren Ruf als härtester Rad-Wettbewerb alle Ehre, weil bisher kein einziger Tag ohne Attacken aus dem Feld verging. Diese Intensität stellt Zimmermann als Neuling noch vor zusätzliche Herausforderungen: „Man muss jeden Tag auf Zug fahren, man kann sich nie zurücklehnen und einfach dahinfahren, man muss immer aufmerksam sein“, sagt er am zweiten und letzten Ruhetag der Tour de France 2021.