vor 6 Min.

Ring frei!

Internationale Konkurrenz reist für Traditionsturnier der MBB Augsburg an. Auf Erfolge hoffen aber auch lokale Vereine

Mit den Augsburger Mai-Fights 2019 präsentiert die MBB-SG Augsburg (Sporthalle an der Haunstetter Straße) fast schon ein Traditionsturnier in Augsburg. Am Samstag (12 Uhr) ist es dann wieder soweit. Keine großen Reden, keine Showeinlagen, es reiht sich Kampf an Kampf, um die begehrten Pokale. Die überregionale Amateur-Box-Veranstaltung erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit, so fahren anerkannte Boxklubs zum Teil aus Österreich und der Schweiz zum begehrten Turnier nach Haunstetten. Mit dabei sind dann auch wieder die Vereine, wie der TSV Königsbrunn, der TSV Schwaben Augsburg und der Polizeisportverein Augsburg.

„Wir rechnen mit mindestens zwanzig Kämpfen“, so Abteilungsleiter Peter Wazlawczyk, der mit seiner eingespielten Crew auf reibungslose und erfolgreiche Turnierausrichtungen zurückblicken kann.

In den verschiedensten Alters- und Gewichtsklassen werden dann wieder spannende Kämpfe zu beobachten sein, vom Newcomer bis zum erfahrenen Hasen, werden die Boxhandschuhe geschnürt und bieten den Gästen einen mehr als kurzweiligen Nachmittag.

Bei der Nachwuchs- und Integrationsveranstaltung ist Action mehr als garantiert, wenn die Schützlinge unter den aufmerksamen Augen ihrer Trainer und den Ringrichtern des bayerischen Amateur-Box-Verbands in den Ring steigen. Einlass zur Veranstaltung ist bereits um 11 Uhr, die ersten Kämpfe beginnen um 12 Uhr. (pm)

