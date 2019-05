14:20 Uhr

Salto am Haken

Das Training der Sportakrobatik Leistungsklasse beim SAV Augsburg-Hochzoll hat es in sich. Wenn dann der Bundestrainer zu Besuch kommt, wird noch konzentrierter gearbeitet

Von Andrea Bogenreuther

In der Turnhalle des ehemaligen Gehörlosenzentrums in Hochzoll herrscht angespannte Konzentration. Zwölf Mädchen aus der Leistungsklasse des Sportakrobatik Vereins Augsburg-Hochzoll SAV, zeigen Flickflack, Handstände und formieren sich zu menschlichen Pyramiden. Bis auf die kurzen Kommandos ihres Trainerteams oder der Musik zu einer geturnten Choreografie herrscht Stille. Denn jede Sportlerin will in diesen Übungseinheiten besonders glänzen, schließlich trainieren sie unter fachkundigen Augen. Auf Einladung der Augsburger Landestrainerin für Sportakrobatik, Sandra Maresch, ist der Bundestrainer Ingo Blintsov gekommen.

Sportakrobatinnen aus der Region im Bundeskader

Mit Lilly Maresch (10 Jahre) vom SAV Augsburg-Hochzoll und Jana Semchenko (13) vom TSV Friedberg gehören seit Dezember 2018 nämlich zwei junge Frauen aus der Region dem Bundeskader an. Sie treten als Startergemeinschaft an und haben sich bereits in vielen Wettkämpfen bewährt und ausgezeichnet. Entsprechend intensiv ist Bundestrainer Blintsov interessiert an den Fortschritten der beiden und gibt dem Duo Tipps und Anweisungen. Immer wieder muss die nur 27 Kilogramm leichte Lilly – durch Seile gesichert – Saltos springen und wieder auf den Schultern von Jana landen. Eine der anspruchsvollsten Übungen, die absolute Balance, Konzentration und Kraft erfordert. Doch die Mädchen sind ehrgeizig. Unermüdlich wirbelt Lilly durch die Luft, um dann – unterstützt durch die Trainerinnen Nicole Wilbold und Sandra Maresch – sicher wieder auf Janas Händen zu landen.

Ende Mai werden die beiden Mädchen erst an der bayerischen Meisterschaft beim Turnfest in Schweinfurt und dann an der deutschen Schülermeisterschaft in Wilhelmshaven teilnehmen. „Das wird ein wahrer Marathon für uns. Wir fahren an vier Tagen 2500 Kilometer“, erzählt SAV-Vereinsvorsitzender Alexander Baur von dem Aufwand, den Sportlerinnen, Trainerinnen und Eltern der Leistungsklasse betreiben. Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell sind das hohe Hürden für den Verein mit seinen rund 300 Mitgliedern.

Showauftritte als Einnahmequelle

Einen Anteil für die Fahrten zu den großen Wettkämpfen und Meisterschaften verdienen sich die Sportlerinnen deshalb auch durch Showauftritte dazu, wie etwa bei Sportlerehrungen, Stadtteilfesten oder Abendveranstaltungen. In Bayern gehören die Augsburger Sportakrobatinnen bereits zur Spitze, gegen die bundesdeutsche, vor allem auch die ostdeutsche Konkurrenz, ist es schwerer zu bestehen. Doch Jana und Lilly haben das Zeug dazu. Das Damenpaar im Nationalkader ist derzeit das Aushängeschild des Augsburger Vereins, der 1990 die Weltmeisterschaft der Sportakrobatik in Augsburg ausgetragen hat und auf eine lange Tradition zurückblickt.

So brachte es das Augsburger Damen-Trio Karin Schuster, Christine Hafner und Sabine Swoboda bis zur Weltcup-Bronzemedaille. Das Herren-Paar Alex Graßmann und Robert Jilg wurde in den 60er Jahren Vize-Europameister und holte WM-Bronze. Den bislang letzten internationalen Erfolg gab es für Stefan König, Daniel Sommer, Alex Graßmann und Martin Sommer mit dem Gewinn des Junioren-Vize-Weltmeistertitels 1991 in Peking.

Mittlerweile hat sich der früher eher männlich dominierte „Kunstkraftsport“ in den Frauenbereich verlagert. Elegante Tanz-, Ballett- und Turnelemente werden mit den klassischen Hebungen, Kraft-, Tempo- und Balanceteilen verbunden. So hat Jana bereits mit drei Jahren mit Ballett angefangen, mit sechs Jahren kam die Akrobatik dazu. Jetzt bemüht sie sich, möglichst perfekt die Vorgaben von Bundestrainer Blintsov umzusetzen. „Es ist voll motivierend, wenn wir vom Bundestrainer Tipps erhalten, auch wenn es nicht immer ganz so schnell klappt“, sagt Semchenko.

Bundestrainer ist mit jungen Sportakrobaten aus Hochzoll zufrieden

Ebenso zufrieden wie der Bundestrainer ist auch die Augsburger Trainerin Nicole Wilbold über den Fleiß und den Ehrgeiz ihrer Schützlinge. „Jede unserer Sportlerinnen hat sich stetig verbessert“, freut sie sich über die Erfolge und den damit verbundenden Besuch des Bundestrainers. Und obwohl beim SAV in den vergangenen Jahren viel Geld in gute Trainingsbedingungen investiert wurde, bleibt – trotz hoher Spiegel, Sicherungsseilen und Bodenmatten – noch ein Wunsch offen. „Ein Federboden auf der Wettkampffläche von 12 auf 12 Meter fehlt uns. Da könnte man noch einmal ganz anders trainieren“, sagt Wilbold mit Blick auf die großen Ziele ihrer engagierten Mädchen.

