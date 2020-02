13:30 Uhr

Schlamm bremst Radrennfahrer Brenner

Trotzdem fährt der Augsburger bei der U19-Cross-Weltmeisterschaft in der Schweiz auf Platz sechs

Von Robert Götz

Normalerweise ist Radrennfahrer Marco Brenner auf der Straße zu Hause. Dort gilt der 17-jährige Augsburger als eines der größten deutschen Talente der letzten Jahre. Im Winter hält er sich aber auch mit Cross-Fahren fit. Da belegte er jetzt bei der U19-Weltmeisterschaft in Dübendorf in der Schweiz den sechsten Platz. Und das gegen zum Teil deutlich ältere Konkurrenten.

„Mein Ziel war es, in die Top Ten zu kommen. Das habe ich erreicht“, war Brenner mit seinen Rennen durchaus zufrieden. Viermal musste er zusammen mit seinen 65 Konkurrenten den 3,2 Kilometer langen Rundkurs auf dem Militärflughafen in der Nähe von Zürich absolvieren. Am Ende hatte Brenner nach rund 40 Minuten Fahrzeit 1:13 Minuten Rückstand auf den Weltmeister Thibau Nys aus Belgien.

Teilweise musste er mit dem Rad laufen

Und hätte das Wetter etwas mehr mitgespielt, wäre durchaus eine bessere Platzierung möglich gewesen. „Bis zum Samstag war der Kurs verhältnismäßig trocken, was mir entgegengekommen wäre“, erzählt Brenner. „Doch dann fing es so zum Regnen an und die Strecke wurde immer schlammiger. Das liegt mir nicht so.“ Die tiefen Wellen konnten nicht mehr gefahren, sondern mussten gelaufen werden und der Rest des Kurses wurde immer schwieriger zu absolvieren. „Da sind die spezialisierten Cross-Fahrer im Vorteil, weil die technisch besser unterwegs sind, ich komme von der Straße her mit mehr Leistung“, erklärt Brenner, der für die RSG Ansbach startet, aber auch weiterhin Mitglied bei den E-Racers Augsburg ist. Trotzdem arbeitete er sich von der zweiten Startreihe über Platz 22 nach vorne. Am Ende durchfuhr er als Sechster das Ziel.

Jetzt konzentriert er sich voll auf die Straße. Ende Februar fährt er mit seiner Mannschaft von Auto-Eder-Bayern, dem Nachwuchsteam des Profi-Radstalls Bora-hansgrohe, ins Trainingslager nach Peschiera am Gardasee. Dann fliegt er mit der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft für zwei Wochen nach Mallorca. Ein Höhepunkt im Frühjahr ist der Start mit der Nationalmannschaft beim Junioren-Rennen des Klassikers Paris–Roubaix am 12. April. Brenner geht als einer der Favoriten ins Rennen.

