Schwaben muss „Schippe“ drauflegen Lokalsport

Bayernligist beim TSV Nördlingen

Schlag auf Schlag geht es bei den Bayernliga-Fußballern des TSV Schwaben Augsburg zur Sache: Nach dem erlösenden ersten Saisonsieg (1:0 gegen die DJK Vilzing) muss die Elf von Sören Dreßler bereits am Mittwochabend (18.30 Uhr) beim Landesliga-Aufsteiger TSV Nördlingen (Neunter Platz, fünf Punkte) antreten.

Die Rieser Mannschaft wird von Andreas Schröter, 48, trainiert, der in Nördlingen schon als Spieler aktiv war und fast zum Inventar gehört und profitiert von ihrer allseits bekannten hervorragenden Jugendarbeit. In der Vorsaison wurde Nördlingen mit 22 Punkten Abstand souverän Landesligameister. Der Aufstieg in die Bayernliga gilt als größter Erfolg der Vereinsgeschichte, davor gehörte man überwiegend der Landesliga an, unterbrochen von einigen Jahren Aufenthalt in der Bezirksoberliga.

Neben vielen „jungen Wilden“ (Durchschnittsalter: 22,5 Jahre) geben auch erfahrene Akteure wie Kapitän Stefan Raab, 32, oder das Torjäger-Duo Philipp Bußer, 27, und Alexander Schröter, 23, den Ton an, das alleine 37 Treffer in der Aufstiegssaison erzielen konnte. In dieser Saison hat man sich mit fünf Neuzugängen von außerhalb sowie zehn Spielern aus der Jugend bzw. zweiten Mannschaft verstärkt. Als Saisonziel wurde ein Platz im sicheren Mittelfeld ausgegeben.

Schwaben-Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier sieht dem Gastspiel der „Violetten“ mit gedämpften Erwartungen entgegen: „Gegen Vilzing führte uns eine starke geschlossene Mannschaftsleistung zum Sieg, doch gegen die junge Truppe aus Nördlingen müssen wir auch spielerisch eine Schippe drauflegen, um etwas Zählbares zu holen. Wenn wir einen Punkt holen, wäre ich in unserer derzeitigen Situation auf alle Fälle zufrieden. Auf keinen Fall dürfen wir den Gegner unterschätzen“, fordert Reitmeier. (chw)

