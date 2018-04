vor 21 Min.

Schwaben zeigen sich konterstark Lokalsport

3:0-Sieg gegen Traunstein

Einen starken Einstieg in seine „englischen Wochen“ gelang dem TSV Schwaben Augsburg am Dienstagabend im Bayernliga-Duell beim Abstiegskandidaten Traunstein. Mit 3:0 (1:0) besiegte das Team um Trainer Sören Dreßler die sich wacker wehrenden Gastgeber und behält damit auf Rang fünf einen sicheren Platz im vorderen Tabellendrittel.

„Es war wirklich eine sehr gute Saisonleistung. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, lobte Schwabens Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier den engagierten Auftritt seiner Truppe, die sich auch von der stattlichen Kulisse in Traustein mit über 500 Zuschauern nicht beeindrucken ließ. Stattdessen ermöglichten ein Tor nach einer Standardsituation durch Deniz Schmid (45.+1) und zwei Kontertore durch Marius Kefer (89.) und Lorenzo Gremes (90.+3) in den Schlussminuten den deutlichen Sieg. Erleichtert zeigte sich Reitmeier auch davon, dass eine Muskelverletzung von Patrick Feicht, wegen der er schon in der 13. Minute durch Arif Ekin ersetzt werden musste, keinen langfristigen Ausfall bringt.

Schließlich brauchen die Schwaben jeden Mann, denn in den nächsten Tagen steht ein anspruchsvolles Bayernliga-Programm an. Am Samstag (Beginn 15 Uhr) könnte man mit einem Heimsieg im Ernst-Lehner-Stadion gegen die DJK Vilzing den Sprung auf Platz vier tun. Am Mittwoch, 18. April (18 Uhr), steht als zweites Heimspiel in Folge das Derby gegen den TSV Schwabmünchen an. Im Hinspiel gab es ein 2:2, da würden Sören Dreßler und Co. nun noch gern eine Schippe drauflegen. (klan)

TSV Schwaben Augsburg Antoni, Heiß, Schmid, Wallner, Framberger, Gremes, Drechsler (72. Kefer), Woltmann, Gutia (82. Baier), Löw, Feicht (13. Ekin)

Tore 0:1 Schmid (45.+1), 0:2 Kefer (89.), 0:3 Gremes (90.+3) Schiedsrichter Hartl (Hacklberg) Zuschauer 540

