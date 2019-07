vor 24 Min.

Sie schickt die Golfprofis ins Turnier

Die Augsburger Golfspielerin Franziska Pfuff erzählt von ihrem Einsatz bei den BMW International Open in München-Eichenried

Von Andrea Bogenreuther

Frau Pfuff, Sie sind selbst eine sehr gute Golferin (Handicap 3,4), spielen beim Golfclub Augsburg (GCA) in der Damenmannschaft und hatten bei den BMW Open, dem internationalen EPD-Turnier in München-Eichenried, eine ganz besondere Aufgabe. Sie waren für die Spielbetreuung der Golfprofis aus aller Welt zuständig. Wie muss man sich das vorstellen?

Franziska Pfuff, 27: Wir sind ein kleines Team von vier Damen und kümmern uns um alle Belange der Spieler. Von der Suche nach einem Zahnarzt, den Spindschlüssel oder das verloren gegangene Gepäck am Flughafen. Insgesamt kümmern wir uns um 90 Spieler plus 90 Caddies. In der Turnierwoche sind wir sieben Tage lang ab 5.30 Uhr in Schichten vor Ort und versuchen, alle Anfragen so schnell wie möglich zu lösen.

Wie sind Sie zu diesem Job gekommen?

Pfuff: Vor etwa drei Jahren habe ich im Golf-Sekretariat in Eichenried die Vertretung für eine schwangere Dame gemacht habe. Im Rahmen der Vorbereitungen der BMW Open wurden dann Helfer gesucht. Damals hatte es sich auch ergeben, dass Profi-Golferin Martina Eberl den Starter an Bahn zehn machen sollte. Sie musste aber kurzfristig absagen. Da kam die Frage auf, ob ich das nicht auch machen will. Ich hatte zehn Minuten Zeit zum Nachdenken und habe zugesagt. Seitdem darf ich den Starter an der Zehn machen.

Gibt es dabei besondere Vorfälle?

Pfuff: Manchmal muss ich die Zuschauer schon daran erinnern, dass die Handys auf lautlos gestellt werden. Oder dass nicht schon ein paar hundert Leute loslaufen, wenn ein Spieler noch einen Ball nachschlagen muss. Die muss ich dann stoppen.

Martin Kaymer oder Sergio Garcia sollte man schon kennen

Kennen Sie alle Golfprofis der Tour?

Pfuff: Das geht fast gar nicht. Aber die Top-Spieler kennen wir natürlich schon, wie etwa den Ryder Cup-Kapitän Thomas Björn, der dieses Jahr dabei war. Und natürlich auch die deutschen Topspieler wie Martin Kaymer oder Maximilian Kieffer und die Spanier wie Sergio Garcia, die sollten wir auf alle Fälle kennen.

Wie sind diese berühmten Golfprofis im persönlichen Umgang?

Pfuff: Sie sind alle super nett. Ich hatte ja nichts schlechtes erwartet, aber ich war dennoch positiv überrascht, wie freundlich und nahbar sie waren. Und auch fleißig. Wenn manche nicht zufrieden waren, sind sie nach der Runde noch einmal trainieren gegangen und hatten Abends meist noch ihre Pressetermine. Je nach Abschlagszeit waren sie am nächsten Morgen um sechs Uhr wieder da. Obwohl vielen der Jetlag von den US Open eine Woche zuvor in den Knochen steckte.

Wollen Sie auf nächstes Jahr bei den BWM Open auch wieder dabei sein?

Pfuff: Ich habe dieses Jahr das Staatsexamen für mein Lehramtsstudium gemacht. Wenn es sich mit dem Referendariat irgendwie vereinbaren lässt, würde ich natürlich sehr gern wieder das Starten übernehmen. Auf alle Fälle am Samstag und Sonntag.

Themen Folgen