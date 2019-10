vor 8 Min.

Sieg im Pokal ist Pflicht

FCA-A-Junioren unter Zugzwang

Die A-Junioren des FC Augsburg bestreiten am Donnerstag (14 Uhr) ein Pokalspiel beim klassentieferen Bayernligisten Wacker Burghausen. Mit einem Sieg könnten sich die Schützlinge von Trainer Sebastian Gunkel das für die am Wochenende pausierende Bundesliga so notwendige Selbstvertrauen holen.

Die bisher so erfolgreichen B-Junioren des FC Augsburg bestreiten am Sonntag (11 Uhr) ein Spitzenspiel in der Bundesliga Süd/Südwest. Trainer Andreas Haidl und seine Schützlinge (17 Punkte) haben auf der Paul-Renz-Anlage den Tabellenführer FSV Mainz 05 (21 Punkte) zu Gast. Die Augsburger sind Vierter und imponierten zuletzt mit einem gerechten Unentschieden in Hoffenheim.

Gegen die Mainzer müssen Kapitän Fabian Wessig, Franjo Ivanovic, Xaver Kroll und Co allerdings Vollgas geben, will man die Punkte in Augsburg behalten. (ref)

