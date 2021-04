Siegen und rechnen im Panther-Endspurt

Plus Die Entscheidung naht in der Deutschen Eishockey-Liga. Der Modus ist noch komplizierter als in den Jahren davor. Den Augsburger Panthern helfen jedoch nur Erfolge weiter.

Als wäre Eishockey in normalen Zeiten nicht kompliziert genug. Zuerst spielten 14 Klubs eine Doppelrunde, um anschließend in einer vorgeschalteten Play-off-Runde die endgültigen Play-off-Starter zu ermitteln – da steigen nur die eingefleischten Anhänger des Puckspiels durch. Dem Rest muss Jahr für Jahr im März das Regelwerk neu erklärt werden. In Corona-Zeiten ist alles noch verworrener. Die Deutsche Eishockey-Liga hat sich in zwei Gruppen Nord und Süd geteilt und viel wichtiger: eine neue Tabellenwertung eingeführt. Entscheidend ist nicht mehr die schiere Summe der gewonnenen Zähler. Der Punkt-Quotient (= Anzahl der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele) entscheidet alleine über die Abschluss-Platzierung. Es ist die gerechteste Lösung, wenn eine Mannschaft aus welchen Gründen auch immer nicht alle Partien absolvieren kann. AEV hofft auf Ausrutscher der Konkurrenz Auch die Panther müssen rechnen, aber noch viel wichtiger: sie müssen siegen. Wenn die Mannschaft noch ihre kleine Chance auf die k.o.-Runde wahren will, helfen nur noch Erfolge weiter. Sowie auf Ausrutscher der Konkurrenten Schwenningen und Straubing zu hoffen. Was die Aufgabe noch schwieriger macht: da zum Abschluss nur noch gegen die Nord-Klubs gespielt wird, gibt es keine direkten Duelle mehr. Wenn du denkst, es geht nicht komplizierter, dann geh zum Eishockey. Und zwar in Zeiten einer Corona-Pandemie. Die Einsteinsche Summenkonvention ist dagegen ein Kinkerlitzchen. Lesen Sie dazu auch: Bye-Bye, Play-offs? Der AEV verliert nach 2:0-Führung gegen Iserlohn

Der größte Pechvogel der Augsburger Panther: Olivier Roy im Interview

