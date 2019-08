vor 19 Min.

Spannung bis zur letzten Sekunde

Haunstetter Handball A-Jugend erreicht deutsches Finale und stellt die wichtigste Spielerin des Turniers in der B-Jugend

Dass sich der TSV Haunstetten im weiblichen Nachwuchshandball bundesweit schon einen Namen gemacht hat, ist nicht erst seit dem Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft der weiblichen B-Jugend in der zurückliegenden Saison gegen den HC Leipzig klar. Die starken jungen Handballerinnen nutzten nun die spielfreie Zeit, um mit 32 anderen Teams an der deutschen Beach-Handball-Meisterschaft in Nürnberg teilzunehmen – mit bahnbrechendem Erfolg, denn die Haunstetter Handballerinnen belegten Rang zwei.

Mit Ausnahme eines einzigen Spiels gegen den TSV Schleißheim gewannen sie jedes Spiel der Vorrunde. In einem spannenden Finale der weiblichen A-Jugend standen sich die Beach Bazis des TSV Schleißheim und die Haunstetterinnen erneut gegenüber. Nach einem Unentschieden in Sätzen (1:1) wurde durch Shoot-Outs der Sieger ermittelt, wobei die TSVlerinnen unter ihrem engagierten Trainer Eibo Link unglücklich den Kürzeren zogen und damit „Vize-Meister“ wurden. Beste Torhüterin des Turniers in dieser Altersklasse wurde Kiara Spindler (Jg. 2003) vom TSV Haunstetten. Damit aber nicht genug: Die drei Haunstetter Jugendlichen Michelle Schäfer, Kiara Spindler und Alina Gaugenrieder spielten zusätzlich in der „Bayernauswahl Beach“ in der Altersklasse weibliche Jugend B. Sie gewannen zusammen mit anderen bayerischen Auswahlspielerinnen alle Turnierspiele und damit souverän den deutschen Meistertitel. Betreut wurden sie von der Nationalspielerin Fernanda Roveto. Alina Gaugenrieder (Jg. 2004) wurde für ihre überragenden Leistungen als Abwehrspielerin zur wichtigsten Spielerin des Turniers (MVP) in der weiblichen Jugend B gewählt. (pm)

