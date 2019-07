vor 17 Min.

Speedway-Wahnsinn im verdreckten Oval

Die extreme Hitze macht den Fahrern bei der EM-Qualifikation zu schaffen. Rennleiter Scheunemann und der AMC Haunstetten haben einen Grund zur Freude

Von Fabian Kapfer

Es ist heiß, die Motoren heulen und Sand fliegt durch die Luft. Ein Wasserwagen ist stetig im Einsatz und bewässert die Rennbahn. Extreme Hitze macht es den Fahrern der Seitenwagen beim Halbfinale der Europameisterschaft alles andere als einfach. Während die Motorsportfans beim Sandbahnrennen im Schatten der Tribüne der Haunstetter Sportanlage noch erträglichen Temperaturen ausgesetzt sind, prallt die Sonne auf die Sandbahn, auf der an diesem Nachmittag die Finalteilnehmer der EM ermittelt werden. Rund 1000 Zuschauer sind an beiden Tagen gekommen, um die sechs Teams zu sehen, die aus zwölf Teilnehmern bei der EM in das Finale in Eenrum (Niederlande) im September einziehen. Der erste Vorsitzende des Ausrichters AMC Haunstetten, Erich Scheunemann, freut sich zudem, dass nach dem EM-Finale auf der Anlage 1990 eine weitere große Veranstaltung ausgerichtet werden darf. „Es ist in unserer 69-jährigen Vereinsgeschichte das zweitgrößte Prädikat nach dem damaligen Finale, das uns zugewiesen wurde“, so Scheunemann.

Fahrer aus Frankreich, Schweiz, Dänemark, Holland, England und Deutschland gehen am Sonntag an den Start. Zu den Favoriten werden an diesem Tag der Niederländer Sven Holstein und dessen Beifahrer Martin Strockmeijer gezählt, die herausragende Trainingsleistungen auf der Bahn in Haunstetten gezeigt hatten. Für Aufsehen in den vier Vorläufen sorgen aber vor allem andere. Das britische Duo Joshua Goodwin und Liam Brown gewinnt seine ersten vier Rennen souverän und sichern sich somit den Platz im A-Finale und den damit verbundenen EM-Finaleinzug.

Das zweite Team, das in den Vorläufen überzeugt, kommt aus Deutschland. Raphael San Millan und Benedikt Zapf ziehen mit der zweitbesten Punktzahl ebenfalls ins A-Finale ein und kämpfen dort mit um den Tagessieg. Einen Schreckmoment gibt es jedoch auch. Im letzten Vorlauf kollidieren die Briten Aaron Vale und Stephan Vale mit den Niederländern Dave Carvill und Dennis Smit. Letztere prallen mit ihrer Maschine kurz vor dem Zieleinlauf in die Bande, konnten aber nach einer kurzen Behandlungspause weitermachen. Luftkissen an der Barriere der Bahn hatten schlimmeres verhindern können. Im Finale machen die zwei niederländischen Gespanne mit den Fahrern Holstein und Carvill das Quartett komplett. In diesem erwischen die deutschen Fahrer San Millan und Zapf einen Traumstart. Vor allem die Briten Goodwin/Brown, die zuvor alle Rennen gewonnen hatten, kommen nicht richtig in das Rennen. Lediglich Holstein rückt knapp an die Deutschen heran. Überholen kann er sie jedoch nicht mehr. So ertönt am Ende die deutsche Nationalhymne, San Millan zeigt sich nach dem Rennen überglücklich: „Wir sind richtig froh, im Finale zu stehen. Das war heute Wahnsinn. Der Tagessieg ist eine super Zugabe. Im letzten Rennen war unser Ziel den perfekten Start zu erwischen und dann die schnelle Linie der Briten zu fahren. So sind sie nicht an uns vorbeigekommen und unsere Taktik ist aufgegangen. Es war aber richtig hart, bei den Temperaturen zu fahren. Wir haben versucht, viel zu trinken und oft im Schatten zu sein, um das auszuhalten.“

Schon für die EM qualifiziert war Tim Scheunemann. Da er nicht teilnehmen musste, übte der Sohn des Vorsitzenden Erich Scheunemann zum ersten Mal die Funktion als internationaler Rennleiter aus. Er resultiert: „Wir haben in den Jurysitzungen durchwegs positive Rückmeldungen und lobende Worte bekommen. Außerdem gibt es für uns eine Dreijahreslizenz für internationale Veranstaltungen, was uns richtig freut.“ Er habe sich an dem Tag vor allem auf viele freiwillige Helfer und Funktionäre verlassen können, die den reibungslosen Ablauf des Rennens sicherten, so der Rennleiter weiter.

