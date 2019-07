14:52 Uhr

Spiel, Satz und Sieg für den TC Augsburg

Die Bayernliga-Frauen steigen nach zwei Jahren Bayernliga wieder in die Regionalliga auf und überraschen damit ihren Vereinschef

Von Robert Götz

Da haben die Bayernliga-Tennisspielerinnen des TC Augsburg ihren Vereinschef ganz schön überrascht. „Mit dem Aufstieg haben wir, ehrlich gesagt, nicht gerechnet“, gestand TCA-Vorsitzender Jakob Schweyer gerne ein. Mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen in sechs Spielen holte sich der TCA den Titel in der Bayernliga Süd und kehrt damit nach zwei Jahren wieder in die Regionalliga zurück.

„Natürlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen“, verspricht Schweyer. Lange Jahre waren die Frauen das Aushängeschild des TCA, spielten sogar eine Saison in der Bundesliga (2008), waren Stammgast in der 2. Bundesliga und in der Regionalliga. Der damalige Teammanager Uwe Nothnagel sorgte immer für eine konkurrenzfähige Mannschaft.

Doch nach dem Abstieg in die Bayernliga vor zwei Jahren verschoben sich die Prioritäten. Der TCA setzte mehr auf das Männerteam, mit Erfolg. In dieser Saison, die am Wochenende mit einem 5.4-Sieg in Regensburg begann, spielt man in der Regionalliga.

Das wollten die Frauen so wohl nicht stehen lassen und zogen nach. Dabei waren die Voraussetzungen für den entscheidenden Sieg beim TC Ismaning nicht optimal. Die Gastgeberinnen wechselten bei dem wechselhaften Wetter am Sonntag sofort für die Einzelspiele in die Halle. Auf dem extrem schnellen Teppich-Belag hatten die Augsburgerinnen Schwierigkeiten. So standen Elisabeth Sterner und die Nummer eins, Anastasia Detiuc, kurz vor einer Niederlage. Doch beide TCA-Spielerinnen gewannen im Match-Tiebreak. Es waren die Vorentscheidungen, die Doppel wurden nach wenigen Spielen aufgeteilt.

Von Nummer eins bis sechs sehr konstant

„Wir haben in dieser Saison von der Nummer eins bis zur Nummer sechs sehr konstant gespielt“, bilanzierte Schweyer. Punkte-Garanten waren besonders die Routiniers Julia Schruff (5:1 Bilanz im Einzel und Doppel) sowie Caroline Nothnagel, die alle Spiele im Einzel und auch im Doppel gewann.

Nicht ganz so erfolgreich beendeten die Bayernliga-Männer des TC Schießgraben die Saison. Die Augsburger verloren zu Hause gegen TSV 1880 Starnberg mit 3:6. Damit beendet der Aufsteiger, der ohne seine Nummer eins, den Bulgaren Alexander Lazarov, angetreten war, die Saison mit 8:8 Punkten auf einem beachtenswerten dritten Platz.

