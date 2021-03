vor 8 Min.

Spiel gegen Gladbach: Verändert FCA-Trainer Herrlich die Startelf?

Plus Nach der Niederlage in Berlin ist Borussia Mönchengladbach in der WWK-Arena zu Gast. Für den FC Augsburg ist aber nicht nur die eigene Partie interessant.

Von Johannes Graf

Seit Dienstagabend ist die Tabelle in der Fußball-Bundesliga bereinigt, im Nachholspiel besiegte Werder Bremen Arminia Bielefeld mit 2:0. Für Bremen bedeutete dieser Erfolg einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt, andere Klubs müssen hingegen weiterhin den Blick nach unten richten. Zu diesen zählt auch der FC Augsburg, der am 25. Spieltag Borussia Mönchengladbach in eigener Arena zu Gast hat (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN).

Nach der Pleite gegen Hertha BSC hoffen die Augsburger auf einen Sieg gegen die Borussia

Nach dem Punktgewinn gegen Leverkusen und dem Erfolg in Mainz hatte der FCA den Abwärtstrend zwischenzeitlich gestoppt, gegen Hertha BSC verpasste er die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Den Erwartungen weit hinterher hinkt Borussia Mönchengladbach. Seit sechs Bundesligaspielen wartet die Mannschaft von Trainer Marco Rose auf einen Erfolg. Folge: Absturz auf den zehnten Tabellenplatz. Mit einem Erfolg gegen Augsburg will die Borussia den Anschluss an die internationalen Startplätze wieder herstellen. Der bis dato letzte Sieg des FCA gegen Mönchengladbach liegt über vier Jahre zurück, im Dezember 2016 sorgte ein Kopfballtreffer von Martin Hinteregger für den 1:0-Erfolg. Die Bilanz seitdem: vier Unentschieden und vier Niederlagen.

FCA-Trainer Heiko Herrlich: "Ob sie eine Durststrecke haben, darf uns nicht interessieren"

Die Mönchengladbacher Serie von sechs sieglosen Spielen bedeutet Augsburgs Trainer wenig. Vielmehr hebt er die Ansprüche des Klubs und die Qualität der Spieler hervor. "Mönchengladbach hat einen Kader, mit dem es in der Champions League spielt. Das war auch vor dieser Saison ihr Ziel", betont der 49-Jährige, der selbst von 1993 bis 1995 für die Borussia spielte. "Ob sie eine Durststrecke haben, darf uns nicht interessieren." Herrlich ist zuversichtlich, die Negativserie der Gladbacher auszudehnen. "Das wäre eine Überraschung. Aber dafür arbeiten wir."

"Besser passen. Konzentrierter in der Ballan- und -mitnahme sein. Viele Dinge antizipieren"

Grundlegende Veränderungen in der Spielidee würden überraschen. Der FCA will kompakt verteidigen, in der eigene Spielhälfte Gegnerdruck erzeugen und mit wenigen Offensivaktionen zum Torerfolg kommen. In der Bundesliga hat nur Mainz weniger Ballbesitz als der FCA. Auf die Frage, wie seine Mannschaft Ballbesitzphasen verlängern kann, antwortet der Trainer knapp. "Besser passen. Konzentrierter in der Ballan- und -mitnahme sein. Viele Dinge antizipieren."

Gegen die Borussia haben die Augsburger nur eingeschränktes Personal zur Verfügung

Alfred Finnbogason (Wadenverletzung) und Iago (Operation am Sprunggelenk) befinden sich im Aufbautraining. Ebenso nehmen derzeit Fredrik Jensen (Oberschenkelprobleme), Jan Moravek (Muskelprobleme) und Tim Civeja (Schambeinprobleme) nicht am Mannschaftstraining teil.

Veränderungen in der Startelf sind wahrscheinlich

Herrlich lässt die Trainingseindrücke wirken. "Natürlich schaut man nach einem verlorenen Spiel, wenn phasenweise zu wenig Druck ausgeübt wurde und Bälle schnell verloren wurden, genau hin. Wer versucht, die Vorgaben bestmöglich umzusetzen?" Für ihn bedeute das aber nicht zugleich, dass er seine Startelf umbauen werde. Dennoch, Veränderungen sind wahrscheinlich. Im Mittelfeld könnte Carlos Gruezo zum Einsatz kommen, im Angriff sind Ruben Vargas und Marco Richter Startelf-Kandidaten.

Der Abstiegs-Kampf: Augsburg hat sieben Punkte Abstand zum Relegationsplatz

Ein Drittel der Bundesligaklubs muss sich Sorgen um einen Verbleib in der ersten Liga machen. Die Grenze verläuft derzeit zwischen Werder Bremen (30 Punkte/12. Platz) und dem FCA (26/13.). Augsburgs Abstand zum Relegationsplatz gegen den Abstieg ( Bielefeld/19) beträgt sieben Zähler. Am 25. Spieltag ergibt sich eine interessante Konstellation: Teams aus der oberen und der unteren Tabellenhälfte treffen in direkten Duellen aufeinander. Setzt sich ein Außenseiter durch, könnte er zusätzlich von Niederlagen anderer Abstiegskonkurrenten profitieren.

