Sport und Kultur: Viele Chancen, eine Gefahr

Plus Bernd Kränzle hat den Augsbugrer Koalitionsvertrag mitunterschrieben. Er verteidigt die Zusammenlegung in einem Referat. Selbstverständlich aber gibt es auch eine Gefahr.

Der Koalitionsvertrag zwischen der CSU und den Grünen, der die Zusammenarbeit im Augsburger Stadtrat bis 2026 regelt, umfasst 47 Seiten. Ganz besonders wichtig ist dieser Zukunftsplan in dieser Legislaturperiode für die Bereiche Sport und Kultur. Denn die werden, wenn es nach dem Willen der beiden Regierungs-Parteien geht, in einem neuen Referat zusammen gelegt.

Bisher war das Kulturreferat eigenständig, der Sport beim Ordnungsreferat angesiedelt. Damit konnten beide gut leben. Doch die neue Regierung will das ändern, obwohl sich in beiden Lagern Widerstand äußert. Denn von 2008 bis 2014 gab es diese Konstellation schon einmal unter dem Referatsleiter Peter Grab. Und sowohl Kultur als auch Sport fühlten sich unter dem Schlagwort „Kuspo“ nicht gerecht behandelt.

Kränzle behält das Wohl des Sports im Auge

Jetzt kommt also die Neuauflage dieses Referatszuschnittes. Bernd Kränzle hat den Koalitionsvertrag als Fraktionsvorsitzender der CSU unterschrieben. Verständlich, dass er das Papier verteidigt. Kränzle, 77, ist seit Jahrzehnten aber auch ein Vertreter des Augsburger Sports im Stadtrat und auch auf Landesebene. Er ist unter anderem BLSV-Bezirks- und Kreisvorsitzender und Vorsitzender des Verteilerausschusses beim Bayerischen Landessportverbandes (BLSV). Nur wenige kennen sich in der oft so schwer verständlichen Welt der Förderrichtlinien so gut aus wie der Augsburger, was Augsburger Vereinen schon oft hilfreich war. Er ist auch ein gewiefter Taktiker auf dem schwierigen Politikparkett, der aber auch immer das Wohl des Sports im Auge behält.

Für ihn hat das Kultur- und Sportreferat große Gestaltungsmöglichkeiten. Allerdings muss dafür auch ein geeigneter Referent gefunden werden. "Ich denke, diese Referats-Kombination Kultur und Sport bietet dem neuen Referenten die große Chance, auf beiden Gebieten Ideen einzubringen und umzusetzen", sagt Kränzle. "Beide Bereiche haben eine große öffentliche Wahrnehmung. Die neue Führungspersönlichkeit muss dieses enorme Potenzial und die damit verbundenen Chancen erkennen und auch nutzen."

"Es darf keinen Verteilungskampf geben"

Dass Kultur und Sport im Wettstreit um die hauptsächlich freiwilligen Leistungen aneinander geraten oder ausgespielt werden, schließt Kränzle aus: "Es sind zwei komplett eigenständige Bereiche, die unter einem Dach zusammengefasst werden und einen Chef haben. Es gibt zwei getrennte Budgets und es ist nicht so, dass zum Beispiel im Kulturetat gekürzt werden muss, damit man dem Sport etwas mehr geben kann oder umgekehrt. Es darf keinen Verteilungskampf geben."

Zudem weist er darauf hin, dass es weiter wie wie bisher ein eigenständiges Sport- und Bäderamt, ein Kulturamt sowie einen getrennten Sport- und Kulturausschuss geben wird. Kränzle weiter: "Es ist die Aufgabe des neuen Referenten, beide Bereiche gleichberechtigt zu behandeln und auch nach außen eigenständig zu vertreten. Das ist natürlich eine Herausforderung. Der Referent muss dafür sorgen, dass dies auch in der Öffentlichkeit so wahr genommen wird." Wer neuer Sport- und Kulturreferent wird, steht noch nicht fest. Die Stelle wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben. Gut möglich, dass ein Bewerber von außen den Zuschlag bekommt.

Die Planungen aller Ressorts für die kommenden sechs Jahren sind im Koalitionsvertrag aufgelistet. Die Kultur-Zukunft wird auf fast drei Seiten (27 bis 29) in neun Punkten von den Städtischen Kulturorten (Theater, Museen, Gaswerk) über städtische Festivals, der freien Szene, bis hin zum UNESCO Welterbe dargestellt.

Was fehlt, ist die Überdachung der Bahn II im Curt-Frenzel-Stadiom

Für den Sport (35 bis 36) reicht etwas mehr als eine Seite. Im Bereich Schwimmen ist die Errichtung eines wettkampftauglichen 50-Meter-Hallenbades geplant, die städtischen Bäder sollen zudem saniert und keines geschlossen oder zusammengelegt werden. Außerdem soll die Sanierung der städtischen Sportanlagen gemäß dem Sportentwicklungskonzept fortgeführt werden.

Die Überdachung der Bahn II im Curt-Frenzel-Stadion fehlt allerdings. Dafür soll unter anderem eine stärkere Belegung der Bahn I für den Publikumslauf angestrebt werden. Bei der Sanierung der Kanustrecke für die WM 2022 sollen auch Überlegungen für die Benutzbarkeit für den Behindertsport berücktsichtig werden.

Planung mit vielen Unbekannten

Für die Vereine interessant: die Bezuschussung der Sportvereine soll an die zum Teil höheren bayerische Sportförderrichtlinie angepasst werden. Zudem soll es ein Sonderförderprogramm für Mädchenfußball mit Inklusion- und Integrationsschwerpunkten geben. Was auch auffällt: in Zukunft sollen mehr niederschwellige Sportangebote und Projekte zur Integrationsförderung gefördert werden.

Der neue Kultur- und Sportreferent hat also einiges zu tun. Doch ob er dazu auch genügend Geld hat, kann auch Bernd Kränzle angesichts der noch nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise nicht versprechen: "Momentan gehen wir davon aus, dass die Budgets so bestehen bleiben. Aber das sind jetzt natürlich Planungen mit vielen Unbekannten, vor der die Finanzwirtschaft tagtäglich gestellt ist."

