"Nach jedem Training geweint": Frühes Ende einer fulminanten Sportakrobatik-Karriere

Plus Die Sportakrobatinnen Lilly Maresch und Jana Semenchenko müssen getrennte Wege gehen, weil die Größenverhältnisse nicht mehr stimmen. Junge Athletinnen schwanken zwischen Enttäuschung und Neugier auf Neues.

Es ist ihnen schwergefallen, doch irgendwann in diesem Jahr mussten sie die Reißleine ziehen, die 12-jährige Lilly Maresch vom SAV Augsburg-Hochzoll und die 16-jährige Jana Semenchenko vom TSV Friedberg. Die beiden jungen Sportakrobatinnen beschlossen schweren Herzens, nach fünfeinhalb erfolgreichen Jahren ihre gemeinsame Karriere zu beenden. Der Grund war so profan wie unverrückbar: Lilly war als Oberfrau einfach zu schnell gewachsen. Semenchenko tat sich als Unterfrau mit Hebungen und Wurfwinkeln immer schwerer, obwohl Maresch bei einer Größe von nun 1,50 Meter immer noch ein Leichtgewicht von 37 Kilo ist.