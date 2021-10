Sportausschuss

vor 51 Min.

Wiedereröffnung der Sporthalle Haunstetten hat oberste Priorität

Plus Sanierung der wegen eines Marderschadens gesperrten Turnhalle wird sich auf rund 6,3 Millionen Euro belaufen. Als Erstes werden Dach, Lüftung und Heizung erneuert. Unklar ist aber, wann wieder geöffnet werden kann.

Von Andrea Bogenreuther

Da staunten die Mitarbeiter des städtischen Hochbauamts nicht schlecht, als sie vor ein paar Wochen bei der Vorprüfung zur anstehenden Sanierung der Sporthalle Haunstetten das Dach genauer in Augenschein nahmen. Sie entdeckten, dass dort über längere Zeit der Marder sein Unwesen getrieben und Lüftungskanäle angebissen hatte. So kam ans Licht, dass in der Lüftung des mehr als 50 Jahre alten Gebäudes schadstoffhaltiges Material verbaut worden war, das nun freigelegt wurde. Die Stadt entschied sich daraufhin, die Halle aus Sicherheitsgründen sofort zu sperren.

