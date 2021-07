Augsburger Schwimmer drängen auf ein 50-Meter-Becken

Plus Wasserflächen für Vereine, Schulsport und Öffentlichkeit werden immer knapper, weil auch die Sanierung des Spickelbads ansteht. Beim Hallenbad-Neubau sind Standort, Zeitplan und Finanzierung bisher ungeklärt.

Es könnte eines der bedeutendsten Projekte im Augsburger Sportstätten-Bau werden: ein 50-Meter-Hallenbad, das einer Bezirkshauptstadt gut zu Gesicht stehen würde, aber in diesen Zeiten auch einen finanziellen Gewaltakt bedeuten würde. Trotzdem treiben die Augsburger Schwimm- und Wassersportvereine die Kommunalpolitik weiter an, sich nicht nur mit diesem Thema zu befassen, sondern endlich einen konkreten Standort zu suchen, die Machbarkeit zu prüfen und dafür auch Gelder bereitzustellen.