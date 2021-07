Augsburger Sportbeiräte folgen nicht ihrem Referenten

Plus Die Augsburger Vereinsvertreter sehen die von Sportreferent Jürgen Enninger vorgeschlagene Stiftung kritisch. Sie treffen keine Entscheidung. Wie es weitergeht.

Das hatte sich Sport- und Kulturreferent Jürgen Enninger anders vorgestellt. Er wollte sich bei den Augsburger Vereins- und Verbandsvertretern im Sportbeirat das Einverständnis einholen, eine neue Sportstiftung zu errichten, um künftig Projekte und Aktive in der Stadt finanziell unterstützen zu können. Doch der Sportbeirat verweigerte ihm die Gefolgschaft. Zu spät seien die Unterlagen eingereicht worden, zu ungenau die Informationen über die geplante Stiftung. Hier forderte das Gremium nicht nur mehrheitlich Nachbesserungen bis zu seiner nächsten Sitzung, sondern bildete auch eine Arbeitsgruppe, die Aufklärung in diesen drängenden Fragen bringen soll.