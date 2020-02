vor 20 Min.

Sprinter Aleksandar Askovic vor der nächsten Bewährung

Der 22-Jährige Augsburger tritt bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig an

Von Von Rainer Einfeldt

Spätestens seit dem zweiten Platz beim Hallen-Istaf in Berlin gehört der 22-jährige Aleksandar Askovic von der LG Augsburg zu den deutschen Hallen-Topsprintern. Der Dritte in der deutschen Bestenliste ist erst der zweite deutsche Sprinter, der in Berlin über die 60 Meter Zweiter im internationalen Feld seit 2014 wurde.

Nun geht es für den Studenten am Samstag in Leipzig bei der deutschen Hallenmeisterschaft darum, seine gute Form unter Beweis zu stellen, wenn er im Feld der 31 gemeldeten Athleten um die Medaillen kämpft. „Ich muss schon im Halbfinale ganz schnell sein, um das Finale zu erreichen. Daher haben wir noch an der Verbesserung meines Starts gearbeitet“, sagt Askovic. „Auf jeden Fall gehe ich mit Selbstvertrauen in den Titelkampf, denn die letzten guten Rennen haben gezeigt, dass ich ohne jede Probleme locker 6,70 Sekunden laufen kann. Aber ich werde noch schneller sein müssen, um das Finale zu erreichen“, sagt Bayerns schnellster Mann vom TSV Schwaben Augsburg.

Top-Favorit in Leipzig ist Julian Reus (Erfurt) mit seinen 6,60 Sekunden in diesem Jahr. „Die läuft Reus auch nicht jeden Tag. Ich hoffe, meine 6,65 Sekunden noch verbessern zu können. Erreiche ich das Finale, dann ist alles möglich“, ist der selbstbewusste Askovic überzeugt. Sein langjähriger Trainer Stefan Wastian ergänzt: „Aleksandar kann 6,60 Sekunden laufen.“

Die Qualifikationsnorm für Leipzig hat eigentlich auch Bayerns 400-Meter-Meisterin Sonja Keil (LG Augsburg), deren Stammverein der TSV Inningen ist. Aber die Augsburger Berufsschullehrerin hat nicht gemeldet und startet dafür eine Woche später bei der deutschen Senioren-meisterschaft in Erfurt. (ref)

