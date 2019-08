vor 23 Min.

Stuhler schnell unterwegs

Augsburger Studentin läuft auf Deutscher Meisterschaft in Berlin persönliche Bestzeit. Askovic zwickt es in der Wade

Eine strahlende Bereitschaftspolizistin Kerstin Hirscher, eine zufriedene Studentin Julia Stuhler und ein enttäuschter Aleksandar Askovic. So präsentierten sich die Augsburger Starter bei der Deutschen Meisterschaft der Leichtathleten in Berlin. Sonja Keil (LG Augsburg) war für die 400 Meter Hürden gemeldet, trat aber nicht an.

„Ich bin überglücklich Fünfte über die 1500 Meter geworden zu sein. Das ist meine beste Platzierung bei einer deutschen Meisterschaft. Trotz meiner immer noch entzündeten Achillessehne lief das Rennen für mich fast perfekt. Dass ich am Ende nach ganz vorn nicht mehr mithalten konnte, schmälert meine Freude nicht“, freute sich Hirscher. Sie lief 4:18,52 Minuten (Bestzeit 4:18,00): Die in Neusäß beheimatete Mittelstrecklerin wechselte von der TG Viktoria zu Quelle Fürth und gewann 2019 schon etliche bayerische und süddeutsche Titel. Die Augsburger Studentin Julia Stuhler (Schwabmünchen) verpasste als Vierte des Vorlaufes das Finale, war aber mit ihrer neuen persönlichen Bestzeit zufrieden. Die 22-Jährige lief 61,14 Sekunden und verbesserte sich um 0,35 Sekunden. Bayerns schnellster Mann, Aleksandar Askovic (LG Augsburg) wurde im Vorlauf über die 100 Meter Dritter. Seine 10,57 Sekunden reichten aber nicht für das Halbfinale. Der Augsburger war unzufrieden: „Die Enttäuschung ist bei mir sehr groß. Ich fühlte mich in guter Form, aber schon beim Einlaufen zwickte es in der Wade. Beim Rennen stellte sich dann ein Krampf ein und ich war nur darauf bedacht keine schwerere Verletzung zu erleiden. Aber meine Enttäuschung lässt sich nicht wegdiskutieren.“ (ref)

