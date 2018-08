vor 40 Min.

Suryoye punktet Lokalsport

Aufsteiger kommt in der Kreisliga an

Endlich angekommen ist Aufsteiger Suryoye in der Kreisliga Augsburg. Mit dem 2:1 (2:1) gegen den TSV Schwabmünchen II und zuvor dem 0:0 beim Bezirksliga-Absteiger TSV Haunstetten holte Suryoye jüngst vier der bisherigen fünf Punkte. Nun geht es zum Schlusslicht FC Königsbrunn (Sonntag, 15 Uhr).

Suryoye-Trainer Rasit Ciftcibasi ist dennoch unzufrieden: „Das ist alles noch nicht das, was ich will. Allerdings gibt es Gründe. Wir konnten bisher nicht komplett trainieren.“ So fehlten Urlauber und verletzte Spieler, Schichtarbeiter, sowie Ali Rezan nach seiner Roten Karte. Die Dauer der Sperre steht noch nicht fest. Seinem Ruf als Torjäger wurde bisher Ayhan Kara-Idris gerecht. Das ehemalige FCA-Talent traf beim Sieg gegen Schwabmünchen II und hat drei Saisontreffer auf dem Konto. Mit Matay Demir war auch der zweite Suryoye-Torjäger erfolgreich. Sie sollten sich auch im Auswärtsspiel in Königsbrunn in Szene setzen können. (AZ)

