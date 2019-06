vor 38 Min.

Sympathieträger Frauenfußball

Die deutsche Mannschaft begeistert mit dem Viertelfinaleinzug bei der WM in Frankreich, doch auf lokaler Ebene haben die Vereine große Probleme

Von Wolfgang Langner und Andrea Bogenreuther

Carolin Graf kennt sich aus mit Frauenfußball. Beim TSV Schwaben Augsburg hat sie selbst viele Jahre in der Regionalliga gespielt, war Mannschaftsführerin und ist nach ihrer Laufbahn dem Sport treu geblieben. Bei den „Violetten“ trainiert sie jetzt die weibliche U17-Mannschaft und engagiert sich zudem als Koordinatorin des Integrationsprojekts „Kicking Girls“. Acht Augsburger Grundschulen beteiligen sich an diesem Projekt des Bayerischen Fußballverbands. Ziel des BFV-Projekts ist es, junge Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund über den Fußball zusammenzubringen. Wann es ihre Zeit zulässt, verfolgt Graf die Frauenfußball-WM im Fernsehen. „Ich finde es klasse, dass das zdf und die ARD fast alle Spiele live überträgt. Das tut dem Sport gut“, sagt Graf. Ob es dem Frauenfußball einen Schub geben könnte, ist für Graf eine interessante Frage: „Im Nachwuchsbereich kann ich mir das schon vorstellen. Durch die WM im Fernsehen wird der Fußball sicher für einige Mädchen interessant.“

Allerdings ist Graf auch der Meinung, dass der Frauenfußball insgesamt noch nicht optimal wahrgenommen wird: „Aber da sollte man Geduld bewahren. Unser Sport ist noch nicht so alt und viele ziehen immer noch den Vergleich mit dem Männerfußball, aber dieser Vergleich hinkt.“ Über den Auftritt der deutschen Mannschaft will Graf, die Frankreich als Favoriten auf den WM-Titel sieht, nicht meckern: „Die deutschen Frauen spielen ordentlich, aber im Viertelfinale werden sie erst richtig gefordert sein.“

Auch Denise Rittel, die bisherige Abteilungsleiterin und Mannschaftsführerin des Bezirksoberligisten TSV Pfersee hat festgestellt, dass die Frauenfußball-WM intensiver wahrgenommen wird als noch in den vergangenen Jahren. „Auch männliche Fußballer zeigen sich recht begeistert von den Spielen. Die Frauen kommen gut an. Und unsere eigene Mannschaft schaut sich die Spiele sowieso gern an. Nicht nur die der Deutschen.“ Allerdings dürfe man nicht erwarten, dass der internationale Erfolg auf die lokale Ebene durchschlägt. „Mit dem Frauenfußball im Amateurbereich haben alle die, die die Frauen-WM anschauen, nichts am Hut. Und in absehbarer Zeit wird sich das auch nicht ändern“, sagt Rittel.

Region wird nicht von der WM profitieren

Ähnlich sieht das Markus Thrämer, Abteilungsleiter der Fußballfrauen beim FC Augsburg. Er ist überzeugt davon, dass die Vereine und Mannschaften in der Region nicht von der Weltmeisterschaft profitieren werden. „Deswegen kommt keine einzige neue Spielerin. Und das Interesse von externen Zuschauern hält sich ebenfalls in Grenzen“, sagt Thrämer, der als Trainer und Abteilungsleiter mehr als 25 Jahre Erfahrung im Frauenfußball hat. Schon die Spielerinnen selbst hätten gar kein Interesse, andere Frauenspiele etwa in der Bundesliga zu besuchen, sagt er mit Blick auf das eigene Bezirksoberliga-Team. „Da fährt keine nach München, um sich die Frauen des FC Bayern anzusehen.“ Auch der gesellschaftliche Wandel, mehrere Jobs und mehrere Hobbys zu haben, trage in großem Maße dazu bei, dass die Vereine verstärkt um Nachwuchs im Mädchenbereich kämpfen müssen.

„Der Fokus liegt nicht mehr nur auf einem Hobby und im Beruf ist mehr zeitliche Flexibilität gefordert. Wir tun uns jedes Jahr schwerer, ein Trainingslager zu organisieren. Nicht weil die Spielerinnen nicht wollen, sondern weil sie terminlich anderweitig gebunden sind“, schildert Thrämer die Schwierigkeiten.

Dazu sieht er die Förderungen des Verbands kritisch. „Der Verband fördert in die Breite,aber nicht in die Spitze. Als Folge gründet jeder Verein eine Frauenfußballmannschaft, die aber oft nicht lange überlebt. Die Förderung sollte schon auch die regionale Spitze erreichen“, so Thrämer, für den die Folgen dieser Entwicklung in Schwaben schon ziemlich ersichtlich sind.

Kein schwäbisches Team in der Regionalliga

So ist in der Regionalliga gar keine schwäbische Mannschaft mehr vertreten, die höchstklassigen Fußballerinnen des TSV Schwaben Augsburg kämpfen in der Bayernliga um den Klassenerhalt und der einstige Landesligist Pfersee spielt wie der FC Augsburg in der Bezirksoberliga. Die bisher so spielstarken Frauen des Bayernligisten FC Memmingen haben sogar aufgrund von Spielerinnenmangel in die Kreisliga zurückgezogen. „Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger“, sagt Markus Thrämer. Trotz der erfolgreichen deutschen Sympathieträgerinnen bei der Weltmeisterschaft.

Themen Folgen