vor 20 Min.

TC Schwaben tritt ohne Polanska an

Tennis-Frauen des TC Schwaben müssen an Pfingsten nach Regensburg und sind mit dem Spieltermin unzufrieden

Von Andrea Bogenreuther

Drei Spieltage vor Saisonende haben die Tennisspielerinnen des TC Schwaben Augsburg dank einer bisher verlustpunktfreien Bilanz ihr Mindestziel schon erreicht: den Klassenerhalt in der Regionalliga Süd-Ost. Als Sahnehäubchen gab es die Tabellenführung mit 8:0 Punkten und respektablen 61:20 gewonnenen Sätzen dazu. Ein Grund, dass Schwaben-Vorstand Anton Huber nun ziemlich entspannt auf die restlichen Spiele blicken kann. Dabei steht das Auswärtsspiel am Samstag beim TC Rot-Blau Regensburg (Beginn 20 Uhr) unter keinem guten Stern.

Der anstehende Spieltag birgt für alle Mannschaften ein Risiko, weil am Pfingstwochenende traditionell viele Turniere stattfinden, was die personelle Besetzung in den Ligapartien ziemlich durcheinanderwürfeln dürfte. Gerade die ausländischen Profi-Spielerinnen hätten meist keine andere Wahl. „Für uns Vereine in der Liga ist diese Terminierung eigentlich ein Unding. Aber so geht es jeder Mannschaft, niemand weiß genau, wer spielt. Das wird sicher spannend“, sagt Anton Huber.

Aufstieg kommt nicht in Frage

Auch seinen Verein wird die Terminüberschneidung treffen. Die etatmäßige Nummer zwei des TC Schwaben, die Tschechin Tereza Polanska – mit vier Einzel- und drei Doppelerfolgen eine der stärksten Spielerinnen im Augsburger Team – wird in Regensburg sicher fehlen. Da ein Aufstieg für den Verein an der Tabellenspitze aus finanziellen Gründen aber sowieso nicht in Frage kommt, kann Huber zum jetzigen Zeitpunkt eine mögliche Niederlage verschmerzen. „Und wir haben ja dann immer noch zwei ausstehende Spiele“, ist sich Huber sicher, dass seine Mannschaft in dieser Saison bestimmt noch einmal in Komplettbesetzung brillieren wird.

Die Bayernliga-Mannschaften aus Augsburg, die Tabellenführerinnen vom TC Augsburg und die Männer vom TC Schießgraben, müssen dagegen nicht am Pfingstwochenende antreten. Beide Teams haben Spielpause bis zum 30. Juni.

