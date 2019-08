14:36 Uhr

TCA-Spieler Luca Wiedenmann: „Eine richtig gute Erfahrung“

TCA-Duo Luca Wiedenmann und Constantin Frantzen genießt sein Spiel auf dem Centre Court bei den Schwaben Open. Am Donnerstag stehen spannende Achtelfinalpartien an

Von Andrea Bogenreuther

Sie hatten so aufopferungsvoll gekämpft, doch mit einem 7:10 im Match-Tiebreak kam für die einzigen beiden Augsburger beim ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open – für Constantin Frantzen und Luca Wiedenmann – das Aus. Doch bis dahin hatten die beiden Lokalmatadore eindrucksvoll untermauert, warum ihre Doppelpartie gegen die deutschen Konkurrenten Robert Strombachs und Kai Lemstra als Abendspiel ausgewählt worden war.

Vor einer prall gefüllten Zuschauertribüne, darunter viele Klubmitglieder, Freunde und Bekannte, zeigten die Spieler auf ihrem Heimatplatz auf der TCA-Anlage am Siebentischwald erstklassiges Tennis. Sie gewöhnten sich schnell an die besondere Atmosphäre auf dem Centre Court und zogen nach dem verlorenen ersten Satz (4:6) den zweiten mit 7:6 (7:5) auf ihre Seite. Nur im abschließenden Match-Tiebreak fehlte es dann am letzten Quäntchen Glück.

So sehr sie das Ausscheiden bedauerten, so sehr freuten sich Wiedenmann und Frantzen über ihr einzigartiges Erlebnis. „Es war eine richtig gute Erfahrung für uns und es hat richtig viel Spaß gemacht. Die Zuschauer haben uns so richtig angefeuert, das habe ich noch nie so erlebt. Ich habe es voll genossen“, berichtete Luca Wiedenmann am Tag danach. Und obwohl er selbst nun ausgeschieden ist, wird der TCA-Spieler noch bis zum Sonntag auf der Anlage weilen und den internationalen Jungprofis als Sparringspartner erhalten bleiben. Wann immer die einen Trainingspartner suchen, steht Wiedenmann bereit. „Wann hat man sonst die Gelegenheit, mit solchen Spielern zu trainieren“, sagt Wiedenmann. Zu seinem Bedauern fiel seine Trainingspartie am Mittwoch gegen Matthias Bachinger, einen der Turnierfavoriten und die Nummer 120 der Weltrangliste, aufgrund der Regenfälle aus – ebenso wie eine andere Turnierpartie: die des deutschen Doppels Rudi Molleker und Julian Lenz. Wohl wegen einer Verletzung trat das Duo nicht an, sodass ihre Gegner André Begemann und Florin Mergea kampflos weiterrückten.

Sebastian Hassan trifft auf den Argentinier Facundo Mena

Am Donnerstag (11 Uhr) kommt es nun zur Achtelfinalpartie für die bisherige Überraschung des Turniers, Benjamin Hassan, den 24-jährigen Deutschen mit libanesischen Wurzeln. Er überzeugte in seinen bisherigen zwei Spielen bei den Schwaben Open außerordentlich und hat nun mit dem Argentinier Facundo Mena einen Gegner vor der Brust, der in den ersten beiden Runden die Deutschen Kai Lemstra und Niklas Guttau ausschaltete.

Doch Sebastian Hassan fühlt sich nach eigenen Angaben in Augsburg pudelwohl und gibt sich nach seinem Sensationssieg gegen den Tschechen Lukas Rosol, der als Weltranglisten-122. in Augsburg auf Position fünf gesetzt war, kämpferisch. „Ich hatte vor einem Monat schon gegen ihn gespielt und wusste, worauf ich achten muss. Mein Ziel war es, dass er sich viel bewegen muss. Es mag sein, dass ich hier derzeit mein bestes Tennis spiele“, so Hassan, der mit einem 6:4, 6:4-Sieg ins Achtelfinale einzog. In die Runde der besten 16 folgten ihm bereits die Deutschen Julian Lenz, Yannick Hanfmann, Matthias Bachinger sowie der Österreicher Sebastian Ofner und vier Spieler aus Spanien.

Ausgeschieden ist hingegen Mats Moraing. Der auf Rang 200 der ATP-Weltrangliste stehende Deutsche musste gegen seinen französischen Gegner Manuel Guinard beim Stand von 4:6, 7:5 und 2:1 wegen einer Verletzung aufgeben.

