vor 42 Min.

TCA strapaziert die Nerven

Die Augsburger hatten den neuen Meister TC RW Landshut beim 4:5 am Rande einer Niederlage. Trotzdem ist Teammanager Helmut Martin mit der Saison mehr als zufrieden

Von Robert Götz

Am Ende waren Luca Wiedenmann, 21, und Michael Feucht, 24, untröstlich. Anstatt mit ihren Mannschaftskollegen des TC Augsburg den Überraschungssieg über den designierten Regionalliga-Meister TC RW Landshut zu feiern, saß das junge Doppel des TC Augsburg zusammengesunken auf seiner Bank. 4:4 hatte es am Samstag nach einem langen Spieltag geheißen, der den rund 250 Zuschauern auf der Anlage im Siebentischwald alles geboten hatte. Beim Stand von 4:4 musste das letzte Doppel entscheiden und Feucht und Wiedenmann hatten alle Trümpfe in der Hand. Nach dem 2:6, 6:3 führten sie im entscheidenden Match-Tiebreak mit 7:5. Der fünfte und entscheidende Punkt war zum Greifen nahe. Doch dann drehten die erfahrenen Landshuter Profis Libor Salaba und Barosz Golas auf, holten fünf Punkte in Folge, gewannen 10:7 und damit den entscheidenden Punkt zum 5:4-Auswärtserfolg.

„Unsere Jungs hatten einfach im entscheidenden Moment nicht die Nerven. Im Tennis sagt man, sie bekamen einen steifen Arm. Aber sie haben toll gefightet“, wollte Teammanager Helmut Martin seinem Doppel keine Vorwürfe machen.

Zumal der dritte Youngster im TCA-Team, der 19-jährige Fabian Penzkofer, bei seiner 7:6, 6:7, 5:10-Niederlage drei Matchballe hatte. „Im Nachhinein hätte dieser Punkt mehr auch gereicht. Wir hatten die Siege gegen den haushohen Favoriten auf den Schlägern.“

Doch viel Zeit, um traurig zu sein, hatten die TCA-Spieler am letzten Doppelspieltag nicht. Und am Sonntag hatten die TCA-Spieler beim 5:4-Auswärtssieg gegen den TC Ismaning ihre Nerven im Griff. Wiedenmann/Feucht holten den entscheidenden Punkt im entscheidenden Doppel im Tiebreak.

Damit belegt der Aufsteiger mit 10:4 Punkten am Ende den dritten Tabellenplatz hinter Meister und Aufsteiger TC RW Landshut (14:0) punktgleich mit BW DD Blasewitz Platz drei. „Das ist Wahnsinn. Fünf Siege, zwei Niederlagen, wir sind mehr als zufrieden“, war Martin für sein Team voll des Lobes. Auf die Dresdner war er aber nicht gut zu sprechen. „Die haben am ersten Spieltag beim 0:9 in Landshut mit einer Reservemannschaft gespielt und dann gegen uns mit voller Besetzung 7:2 gewonnen“, klagt Martin. „Dresden wollte gar nicht aufsteigen und hat das so dokumentiert. Das ist unfair und verzerrt den Wettbewerb. Denn damit war klar, dass Landshut eigentlich nicht mehr einzuholen war.“

Doch Martin blickte am Sonntag auch schon wieder nach vorne. Auf die kommende Saison. „Es ist bei uns Usus, jetzt schon mit den Leistungsträgern zu verlängern. Das ist uns gelungen“, sagt Martin mit Stolz. Jan Satral, Filip Polasek und Jakub Filipsky werden weiter für den TCA spielen, wie auch Feucht, Wiedenmann und Penzkofer. „Für uns sind das wirklich tolle Aussichten“, freut sich Martin.

Beim TCA läuft es in dieser Saison im Leistungssport. Dem Frauenteam gelang der Wiederaufstieg in die Regionalliga, die Männer überraschten nun als Dritter. Doch damit ist mit dem Spitzentennis auf der TCA-Anlage nicht Schluss. Vom 5. bis 11. August findet dort das ATP-Challenger-Turnier „Schwaben-Open“ statt. Martin freut sich darauf: „Der ganze Klub freut sich auf das Turnier, das wird ein Riesenevent.“

