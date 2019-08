vor 17 Min.

TG Viktoria hat sich etabliert und schafft Klassenerhalt

Ligakonkurrent Triathlon Augsburg steigt in der Regionalliga hingegen ab

Von Wilfried Matzke

Zwei Augsburger Vereine starteten heuer in der Triathlon-Regionalliga, nämlich die TG Viktoria und Triathlon Augsburg. Der fünfte und letzte Wettkampf ging in Beilngries im Altmühltal über die Bühne. Zu absolvieren war die Sprintdistanz mit 750 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Die TG Viktoria als Aufsteiger kam beim Regionalliga-Finale auf den neunten Platz und hat damit den Klassenerhalt geschafft. Das Viktoria-Team bestand aus Olaf Borsutzky, Christoph Feldner, Alexander Klimek, Thomas Knodt und Stefan Lang. „Wir haben uns in der dritthöchsten Liga gut geschlagen“, freut sich der Viktoria-Teamkapitän Alexander Klimek.

Triathlon Augsburg als Tabellen-Siebter des Vorjahres war beim Finale nicht angetreten. „Die gesamte Ligasaison mussten wir mit Personalproblemen kämpfen, zumal unsere Athleten lieber auf den längeren Distanzen unterwegs sind“, berichtet der Vereinsvorstand Paul Wenninger von Triathlon Augsburg. Die TG Viktoria beendet die Regionalliga 2019 als Tabellen-Neunter und Triathlon Augsburg als Tabellen-Letzter unter den 15 Mannschaften. Somit wird Triathlon Augsburg in die Bayernliga absteigen.

Der Aufsteiger TG Viktoria konnte sich hingegen in der Regionalliga etablieren. „Verstärkung für die nächste Ligasaison 2020 ist eine Option, aber sie muss zur bestehenden Mannschaft passen“, meint der umtriebige Teamkapitän Klimek.

