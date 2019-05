vor 31 Min.

TSV Schwaben darf jubeln

In der Bayernliga bedeutet der Sieg gegen Pullach den vorzeitigen Klassenerhalt. Trainer Dreßler fühlt sich „müde“

Die Bayernliga-Fussballer des TSV Schwaben Augsburg konnten bereits den ersten von zwei Matchbällen verwandeln, um sich den Klassenerhalt zu sichern. Durch den 3:1(1:0)-Heimerfolg über den SV Pullach hat die Elf von Sören Dreßler nun 42 Punkte angehäuft und wird im Endklassement mindestens auf Platz 13 klassiert sein.

„Wir wussten, dass Pullach defensiv anfällig ist, und haben das gut ausgenutzt, hätten nur ein, zwei Treffer nachlegen müssen. Nach dem Ausgleich haben wir die Kontrolle bald wiedererlangt und uns letztlich auch belohnt“, bilanzierte ein glücklicher Trainer Sören Dreßler, der von einer schwierigen Saison aufgrund einiger Nackenschläge und vieler verletzter Spieler in der Vorrunde sprach. Er verteilte aber auch Lob an seine Mannschaft: „Gerade in der Rückrunde hat sich die Elf zusammengerauft und manche technische Schwäche durch Einsatz und Kampfgeist wettgemacht. Den Klassenerhalt zu realisieren, das macht mich stolz. Nach anstrengenden und kräftezehrenden Wochen und Monaten bin ich müde und brauche erst mal eine Pause“, so der scheidende Schwaben-Coach.

Ihn wird in der kommenden Saison Martin Deibler ersetzen. Gegen Pullach gelang den Schwaben ein optimaler Start, der aufgerückte Fabian Krug spitzelte den Ball zum frühen 1:0 ins Netz (3.). Nach dem Ausgleich wuchtete Krug den Ball per Kopf ins Gästetor zum 2:1 (66.) und schaffte in seinem letzten Heimspiel – er wechselt zu Cosmos Aystetten – einen Doppelpack. Simon Gail besorgte den Endstand (77.). (chw)

Augsburg Antoni – Friedrich, Baier, Schöttgen, Wallner – Gail, Krug, Fiedler, Merane (80. Geldhauser), Schön (90. Wenni) – Fackler-Stamm (70. Heiß)

Tore 1:0 Krug (3.), 1:1 Jobst (47.), 2:1 Krug (66.), 3:1 Gail (77.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Höpfler (Zell-Bruck)

