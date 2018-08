vor 39 Min.

TVA II steht im Finale Lokalsport

Aufstieg nur möglich, wenn „Erste“ hilft

Der TV Augsburg II um Spielertrainer Benjamin Becherer hat auch das zweite Halbfinalspiel beim TSV Bernhardswald deutlich mit 10:3 (3:0, 2:0, 5:3) gewonnen und erreichte mühelos das Finale der Skaterhockey-Regionalliga Süd/Ost. Gegner sind dort die Pleystein Piranhas nach dem 17:15 bei den Crocodiles Donaustauf, der Termin steht noch nicht fest.

Keine leichte Aufgabe für die Augsburger – auch wenn Pleystein in der Vergangenheit wenig Interesse an einem Aufstieg zeigte. Das Team besteht vorwiegend aus Eishockeyspielern Weidens. Der TVA II kann nur in die 2. Bundesliga Süd aufsteigen, wenn der TVA I als Meister der 2. Bundesliga Süd den Wiederaufstieg in die Bundesliga schafft. Zudem könnte es ein finanzielles Problem geben. Augsburg müsste den Spielbetrieb eines Erst- und eines Zweitligisten stemmen.

Im Rückspiel in Bernhardswald fehlten dem TVA II einige Spieler. Dennoch beherrschte Augsburg das Geschehen. Erfolgreichster Torschütze war Maximilian Maurer (4). Benedikt Leinauer und Becherer erzielten jeweils zwei Tore. Dazu waren noch Marcel Rehle und Andreas Simka erfolgreich, die jeweils ein Tor erzielten und zwei weitere Treffer vorbereiteten. „Wir haben die Begegnung im Griff gehabt und unsere Torhüterin Anna Krebs blieb zwei Drittel lang ohne Gegentreffer“, so Becherer. (AZ)

