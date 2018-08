vor 47 Min.

TVA-Junioren weiter auf Meisterkurs Lokalsport

Trotz der ersten Saisonniederlage bleiben die Skaterhockey-Junioren des TV Augsburg Favorit auf den bayerischen Meistertitel. Vor den letzten drei Spielen, die der TVA noch zu absolvieren hat, sind die Augsburger nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. So gehen die Trainer Alexander Girsig und Henri Arnold mit den TVA-Junioren in das Play-off-Halbfinale.

Die einzige Saisonniederlage mussten die Augsburger am vergangenen Samstag mit 3:6 (1:3, 0:2, 2:1) gegen den Tabellenzweiten Deggendorf Pflanz hinnehmen. Da wirkten die TVA-Spieler bei der Hitze unkonzentriert und vernachlässigten die Defensive. So musste Torhüterin Anna Krebs in den ersten beiden Dritteln fünf Treffer hinnehmen. Erst im Schlussabschnitt fing sich der TVA, aber da war es gegen gut eingestellte Deggendorfer zu spät. Die Tore für den TVA erzielten Paul Panzer (2) und Vincent Fladerer. Einen Tag später waren die TVA-Junioren beim 14:1 (5:0, 4:0, 5:1) gegen Schlusslicht Schwabach wesentlich konzentrierter. Kapitän Lukas Sieber, einen Tag nach seinem Zweitliga-Debüt, glänzte mit vier Toren. Dazu trafen Paul Panzer (3), Vincent Fladerer, Yannik Ursprung, Dominik Gottschlich (je 2) und Lukas Hermann. Wenig Arbeit hatten die Torhüter Philipp Matheis und Daniel Sieber.

Tabellendritter sind die TVA-Schüler, die sich mit 7:3 (5:1, 1:2, 1:0) gegen den ERC Ingolstadt durchsetzten. Für die Augsburger erzielten Frederik Lenke (3), Valentin Marker (2), Tyler Gilles und Franz Sigmund die Tore. Torhüter Julian Mittermaier musste nur im Schlussdrittel einmal hinter sich greifen. Als Tabellenletzter beendeten die Herren des TVA III die Saison der Landesliga Süd mit einem 5:6 bei den Königsbrunner Känguruhs. (AZ)

