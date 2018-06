vor 12 Min.

TVA ist nichtzu bremsen Lokalsport

Skaterhockeyteam überzeugt mit 18:6

Souverän behauptete der TV Augsburg II die Tabellenführung der Regionalliga Süd/Ost mit einem 18:6 (3:1, 10:1, 5:4) gegen die Buffalos Straubing. So gehen die Augsburger selbstbewusst am Samstag (18 Uhr) in das nächste Heimspiel in der TVA-Arena gegen die Nürnberg Knights. Die Gäste aus Straubing konnten im ersten Drittel noch einigermaßen mithalten und lagen nur 1:3 zurück. Das änderte sich im mittleren Spielabschnitt. Da spielten die Schützlinge von Spielertrainer Benjamin Becherer die Niederbayern an die Wand und zogen auf 13:2 davon. Punktbester Augsburger war diesmal Marcel Rehle mit fünf Toren und drei Torvorlagen. Für die weiteren Augsburger Tore sorgten Tobias Fritz (4), Sebastian Steinhauer (3), Andreas Simka (2), Benjamin Becherer, Lukas Sieber, Benedikt Schulz und Maximilian Maurer (je 1).

Weiter Spitzenreiter ohne Punktverlust sind die Junioren des TV Augsburg nach dem 12:0 (1:0, 4:0, 7:0) gegen die Turmfalken Neubeuern. Für den Spitzenreiter um Trainer Alexander Girsig erzielten Sebastian Steinhauer, Dominik Gottschlich (je 3), Sascha Jirgal, Vincent Fladerer, Paul Panzer, Max Bem, Lukas Sieber und Yannik Ursprung die Tore. Am Samstag (14.30 Uhr) gastiert der TVA in Deggendorf. Zweimal waren die Schüler des TVA erfolgreich. Dem 6:3 gegen den ERC Ingolstadt folgte einen Tag später das 10:5 (4:1, 2:1, 4:3) gegen die Deggendorf Pflanz II. Für den TVA trafen Tyler Giles, Frederik Lenke (je 3), Valentin Marker und Florian Zitzensberger (je 2).

Ohne Sieg blieben die Augsburger Männerteams der Landesliga Süd. Schlusslicht TV Augsburg III unterlag den Turmfalken Neubeuern mit 1:8 (0:4, 0:0, 1:4). Den Ehrentreffer erzielte Dominik Tiefenbacher. Am Samstag (16 Uhr) erwartet der TVA III die Sweep Hockey Captains. Die Skater Union musste sich im Heimspiel dem Spitzenreiter Allgäu Rangers Marktoberdorf mit 5:7 knapp geschlagen geben. Thomas Pittel, Felix Holzapfel und Co gastieren am Sonntag (17 Uhr) bei den Turmfalken Neubeuern. (AZ)

