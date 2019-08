vor 25 Min.

TVA mit viel Selbstvertrauen unterwegs

In der Bundesliga-Tabelle streben die fünftplatzierten Augsburger weiter nach oben

Auf weite Reise geht das Skaterhockeyteam des TV Augsburg am Wochenende. Für den Tabellenfünften der Bundesliga steht ein Doppelspieltag an: am Samstag (18.30 Uhr) die Begegnung beim Tabellenneunten Bissendorfer Panther in der Nähe von Hannover sowie am Sonntag (14 Uhr) die bedeutungsvolle Begegnung beim Tabellenvordermann HC Köln-West Rheinos.

„Nach sechs Siegen in Folge gehen wir natürlich mit Selbstvertrauen in die beiden Spiele. Allerdings haben wir uns bei den Bissendorfer Panthern immer sehr schwergetan und nur einmal gewonnen. Wichtig ist für uns das Spiel in Köln, denn mit einem Sieg würden wir Köln einholen und Vierter sein. Leider fallen die beiden Familienväter Simon Arzt und Andreas Berger aus, die im Urlaub sind. Zudem ist der Einsatz von Sebastian Höß fraglich“, berichtet TVA-Trainer Martin Zentner.

Bei den Bissendorfer Panthern gilt es, Torjäger Tim Strasser auszuschalten, in Köln das Brüderpaar Robin und David Weisheit. Aber die Augsburger Mannschaft um Kapitän Maximilian Nies hat mit Topscorer Oliver Dotterweich (25 Tore/25 Torvorlagen) und Stefan Gläsel (20/24) durchaus etwas dagegenzusetzen. (ref)

